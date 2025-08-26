Yandaş Selvi kimler için tahliye istedi: 'Belki beni linç edecekler'

Yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Çalık ve Barım için yazı kaleme aldı.





ANNE ÇALIK O ANINI ANLATTI...

Çalık'ın hastane penceresinde annesi ile karşılaştığı anı hatırlatan Selvi, "Murat Çalık denilince ben annesinin hastane önündeki fotoğrafını hatırlıyorum. Hiçbir fotoğraf karesi o annenin hastane penceresine bakışından daha etkileyici değildir. O annenin bakışında bütün annelerin yüreğini hissettim" dedi.





Selvi, 'tutuksuz yargılama esas' ilkesini hatırlattı. Selvi, Çalık ve Barım'ın yargılanmaktan kaçmadığını sadece adli kontrol istediğinin altını çizdi. "Vicdanları öldürmeyelim" ara başlığını kullanan Selvi, yazısı için 'linç olmayı' göze aldığını ifade etti.





"Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor?" diyen Selvi, şunları dile getirdi:





"Murat Çalık ve Ayşe Barım konusundaki hassasiyet nedir bilmiyorum. Ama Murat Çalık ve Ayşe Barım’ın ciddi sağlık sorunları yaşadığını biliyorum. İnsanı yaşatmanın ne kadar kıymetli olduğunun farkındayım. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” derken boşuna söylemiyor. Murat Çalık ya da Ayşe Barım yargılanmasın denilmiyor. Sadece adli kontrolle serbest bırakılsınlar, bu arada tedavilerini yaptırsınlar ama yargılamaları sürsün isteniyor. Biz yıllarca, “Tutukluluk istisna ama tutuksuz yargılama esas olmalı” demedik mi? Bu düzenlemeyi AK Parti, infaz sistemimize kazandırmadı mı?





VİCDANI ÖLDÜRMEYELİM





Murat Çalık’ın adli kontrolle serbest bırakılması için yeniden kanser olması mı gerekiyor? Ayşe Barım’ın yoğun bakıma mı kaldırılması bekleniyor? Ben olayın siyasi boyutunda değilim. Belki beni linç edecekler ama hiçbir şey insan hayatından değerli değildir. Ben olaya insani ve vicdanı tarafından bakıyorum. Bu insanları ölmeden de yargılamak mümkün değil mi? Bence mümkün. Belki yargılama sonucunda suçsuz bulunacaklar. O zaman ne diyeceğiz? Hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. İnsanı ve vicdanı öldürmeyelim."