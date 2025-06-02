Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi: 'Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kayyım olmayı kabul edeceğini söylüyor' /02 Haziran 2025 09:33

Yandaş Selvi: 'Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kayyım olmayı kabul edeceğini söylüyor'

CHP'nin 38. Kurultayı'nın iptal davasının 30 Haziran'a ertelenmesinin ardından gözler eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, "kayyım olarak döneceği" iddialarına yanıt vermezken gazeteci Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir iddia geldi.

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Eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP'li delegelerin başvuruları sonrası Özgür Özel'in genel başkanı seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davalar birleştirildi.

CHP'nin 38. Kurultayı için açılan dava 30 Haziran'a ertelendi.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise son dönemde ortaya atılan iddialar hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz" dedi.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Kullanıcılar, partinin başına geçip geçmeyeceği sorusunu yanıtlamadığı eleştirilerinde bulundu.

"YAKIN İSİMLER KABUL EDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"
Sözcü'de yer alan habere göre son olarak Saray'a yakınlığıyla bilinen Abdulkadir Selvi, "mutlka butlan" kararı çıkarsa Kılıçdaroğlu'nun işbaşına gelmesinin beklendiğini söyledi.

Selvi ayrıca şunları kaydetti:   

"Peki Kılıçdaroğlu bunu kabul edecek mi? Kılıçdaroğlu’na yakın isimler kabul edeceğini söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmeme ihtimali de var."

Selvi ayrıca kayyım iddiasına ilişkin de şunları söyledi:

"DAVAYI AÇANLARDAN 7 KİŞİLİK LİSTE İSTENECEK"
"Kılıçdaroğlu istifa ederse, bu kez mahkeme davayı açanlardan kayyım atanması için 7 kişilik liste isteyecek. Onların arasından birini kayyım olarak atayacak. CHP’yi zor bir dönem bekliyor"
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