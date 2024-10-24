Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi, Öcalan görüşmesini anlattı: 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum' /24 Ekim 2024 11:16

Yandaş Selvi, Öcalan görüşmesini anlattı: 'Buradan tabutla çıkmak istemiyorum'

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 43 ay aradan sonra PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilk kez görüştü. Yandaş yazar Abdulkadir Selvi görüşmenin detaylarını anlattı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin geçen gün düzenlenen grup toplantısında terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a örgüte silah bıraktırma çağrısının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. DEM Parti Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin detaylarını bugünkü yazısına taşıyan Abdulkadir Selvi, görüşmenin 2 saat sürdüğünü ve Öcalan'ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediğini iddia etti.

DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda PKK lideri Öcalan ile görüştüğünü açıkladı. Ömer Öcalan, "Rutin aile görüşünün, koşullar ne olursa olsun devam etmesini istiyoruz" dedi.

DETAYLARI SELVİ AKTARDI
İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında DEM Partili Ömer Öcalan ve PKK lideri Abdullah Öcalan arasında İmralı’da yapılan görüşmenin detaylarını aktardı. Selvi görüşmenin dün 11.00’de başladığını ve 2 saat sürdüğünü belirterek Öcalan’In “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediğini iddia etti.

Selvi, yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"22 Ekim tarihinde Adalet Bakanlığı tarafından Ömer Öcalan’a, İmralı’ya gitme başvurusunun kabul edildiği bilgisi iletildi. Adanın şartları nedeniyle Ömer Öcalan’ın, çarşamba günü Bursa’nın Mudanya ilçesindeki askeri iskelede hazır bulunması istendi. Ömer Öcalan dün sabah saatlerinde Mudanya İskelesi’ne yanaşan bir feribotla alınarak İmralı’ya götürüldü. Ömer Öcalan ile Abdullah Öcalan’ın görüşmesinin saat 11.00’de başladığı ve öğleden sonraya kadar devam ettiği ifade edildi. 43 ay sonra gerçekleşen bu görüşmede Öcalan’ın hangi mesajları verdiği merak konusu oldu.

Öcalan’ın Bahçeli’nin çağrısına karşı takınacağı tavır sürecin ilerlemesi açısından önemli olarak görülüyor.

Abdullah Öcalan’ın, Ömer Öcalan’la yaptığı görüşmede tecrit koşulları ortadan kaldırıldığı ve haberleşme imkânı sağlandığı taktirde silahların bırakılması konusunda bir rol oynayabileceği mesajını verdiği söyleniyor. Öcalan’ın “Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım” dediği ifade ediliyor.

MHP lideri Bahçeli’nin gündeme getirdiği, “Umut hakkı” düzenlemesinin de Öcalan açısından teşvik edici olduğu ifade ediliyor. Öcalan’ın, bir süre önce, “Buradan tabutla çıkmak istemiyorum” dediği ifade ediliyor."
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