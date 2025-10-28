Yandaş Selvi ve Hakan bir oldu, casusluktan suçlanan İmamoğlu'da destek verdi

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, katıldığı bir canlı yayında tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik “casusluk” soruşturmasında, İmamoğlu’nu suçlamaya yeterli kanıt olmadığını söyledi.





‘KANITLAMAYA YETMEZ’

Ekrem İmamoğlu ve itirafçı Hüseyin Gün arasında herhangi bir yazışmanın olmadığını kaydeden Selvi, “Seçim kazanıldıktan sonra bir fotoğraf verilmesi Ekrem İmamoğlu’nun bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu kanıtlamaya yetmez” dedi.





Selvi, “Ekrem İmamoğlu’nun bununla (Hüseyin Gün ile) bir yazışması yok, bir şeyi yok” diye ekledi.





AKP MEDYASI ELEŞTİRDİ

Selvi'nin bu sözleri AKP medyası tarafından eleştirildi. AKP'ye yakınlığı ile bilinen hesaplar tarafından Abdulkadir Selvi'ye yönelik linç kampanyası başlatıldı.





AHMET HAKAN SELVİ'YE DESTEK VERDİ

Ahmet Hakan ise bugünkü köşe yazısında Abdulkadir Selvi'ye destek verdi. Hakan, henüz bir mahkeme kararı olmadığını sadece iddiaların olduğunu ve bundan sebeple insanların sadece iddialara bakarak olumlu ya da olumsuz yorumlar yapabileceğini söyledi.





Abdulkadir Selvi'nin de bu konuya ikna olmama hakkının olduğunu ifade eden Hakan şu şekilde yazdı:





SELVİ’NİN İKNA OLMAMA HAKKI YOK MU

Abdulkadir Selvi, geçen akşam CNN Türk ekranlarında Göksu Öngören Özgür’ün programında...





Casusluk davasıyla ilgili olarak şu tutumu almış:





- İmamoğlu’na yönelik casusluk suçlamasını zayıf bulmuş.





- Bu suçlamanın delillendirmeye muhtaç olduğunu söylemiş.





- Bir fotoğraf karesinin bunun için yeterli olmayacağına vurgu yapmış.





Buna tepki gösterenler var.





Ortada henüz bir mahkeme kararı yok.





Sadece iddialar var.





Bazılarının bu iddialara bakarak...





“Bu çok ciddi bir suçlama” demeye, “Adam resmen casusluk yapmış” demeye, “Abooo! Bu nasıl iş” demeye hakkı var.





Ama bazılarının da bu iddialara bakarak...





“Benim kafama pek yatmadı” demeye, “Deliller bana yetersiz geldi” demeye, “Ben pek ikna olmadım” demeye hakkı var.





Ne yani?





Herkesin her şeye hakkı olacak da...





Bizim Abdulkadir Selvi’nin bu konuya ikna olmamaya hakkı olmayacak mı?







