Yandaş Selvi yazdı: 'CHP 1'inci parti, AKP yeniden 1'inci olursa şaşırmayın'

Yargıya olan güven, dolar kurundaki artış, enflasyon, siyasi baskılar ve cumhurbaşkanı adaylarının birer birer cezaevlerine gönderilmesi... Son yıllarda atılan bu adımların acı meyvesi 2024 yerel seçimlerinde AKP'yi tarihinde ilk defa ikinci parti konumuna düşürdü.





Muhalefeti konsolide eden CHP ise hem yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuş hem de 1 yılı aşkın süredir yapılan neredeyse bütün kamuoyu araştırmalarında birinci parti olma iddiasını sürdürmesi ile dikkat çekiyor. Siyasetin kutuplaştırması sonucunda neredeyse iki blok haline gelen toplum kamuoyu araştırmaları sonuçlarına da yansıyor.





ABDULKADİR SELVİ DE KABUL ETTİ

Halktv'de yer alan habere göre her ne kadar gelen anket sonuçları CHP'nin birinci parti olduğunu gösterse de bazı AKP'li isimler CHP'nin hala AKP'nin gerisinde olduğunu iddia ediyordu. İktidara en yakın gazeteciler arasında olan Abdulkadir Selvi de bugünkü köşe yazısında AKP'nin ikinci parti olduğunu ifade etti. Selvi yazısının ilgili kısmında CHP'nin cumhurbaşkanı adayının serbest bırakılması için yaptığı çağrılardan dolayı CHP'yi 'İmamoğlu'nun partisi haline geldi' sözleri ile eleştirirken sözlerinin devamında AKP'nin ikinci parti olduğunu ancak önümüzdeki dönemlerde yeniden birinci parti olabileceğini öne sürdü.





Selvi'nin yazısındaki ilgili kısımda şu ifadeler yer aldı:





CHP, İmamoğlu partisi haline geldi. Özgür Özel, CHP’nin kaderini Ekrem İmamoğlu’nun kaderine endeksledi. CHP’nin oyları yerinde saymaya başladı. Bir-iki ay içerisinde CHP yeniden ikinci parti konumuna düşer, AK Parti birinci parti konumuna yükselirse şaşırmayın. Çünkü anketlerdeki yükseliş eğilimi onu gösteriyor. AK Parti’de ibre yukarıya doğru yöneldi. AK Parti’nin çözmesi gereken tek sorun ekonomi.