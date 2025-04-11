Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi yazdı: Erdoğan DEM Parti heyetiyle neler konuştu? /11 Nisan 2025 09:41

Yandaş Selvi yazdı: Erdoğan DEM Parti heyetiyle neler konuştu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti İmralı heyeti ile dün bir araya geldi. İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı'nın "PKK’nın kendini fesih etmesi kararının bir an önce alınmasını" söylediğini belirtti. Selvi, fesih için nisan ayının sonunu işaret etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı tarihi çağrı siyaset arenasında yeni bir süreci başlattı.

Bahçeli'nin çıkışının ardından DEM Parti, İmralı heyetini oluşturdu ve Öcalan ile görüşmeler başladı.

Görüşmeler sonrası Öcalan'dan beklenen adım geldi. Öcalan, PKK'ya, "tüm grupların silah bırakması ve örgütün kendini tasfiye etmesi için kongre toplayıp karar alma" çağrısında bulundu. PKK ise Öcalan'ın çağrısına olumlu karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İmralı heyetini kabul etti. Görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan yer aldı.

Beştepe'de gerçekleşen görüşme 1 saat 25 dakika sürdü. DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti" denildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, görüşmeye ilişkin detayları yazdı. Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "silah bırakma ve PKK’nın kendini fesih etmesi kararının bir an önce alınmasını" söylediğini belirtti.

Selvi'nin köşe yazısından öne çıkanlar şöyle:

"- Nisan ayının sonuna doğru PKK’nın kongresini toplayıp silah bırakma kararı alması ve kendini feshetmesi bekleniyor.

- PKK silah bırakıp, kendini feshettikten sonra Irak’ta ve Türkiye’de silah bırakacaklara ilişkin mekanizmalar devreye girecek. 'Demokratik dönüşüm' süreci başlayacak."
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