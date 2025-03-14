Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi yazdı: İmamoğlu'nun diploması iptal edilecek /14 Mart 2025 10:24

Yandaş Selvi yazdı: İmamoğlu'nun diploması iptal edilecek

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili İstanbul Üniversitesi'nin hazırlayacağı raporun bugün tamamlanacağını ve hazırlanacak rapor doğrultusunda diplomanın iptal edileceğini öne sürdü.

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İktidara yakın yazar Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkında yeni gelişmeleri yazdı. Selvi, İstanbul Üniversitesi'nin raporunda İmamoğlu'nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğuna dair tespit yapıldığını öne sürdü.

"RAPOR BUGÜN TAMAMLANACAK"
Selvi, İstanbul Üniversitesi'nin raporunun bugün tamamlanıp en geç Pazartesi günü İşletme Fakültesi'ne gönderilmesinin beklendiğini ifade etti. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin hazırladığı rapor doğrultusunda, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin beklendiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında 1990 yılında yaptığı yatay geçiş başvurusuyla ilgili "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, 5 Mart'ta konuyla ilgili ifade vermişti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ise Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde, Amerikan Girne Üniversitesi'nin YÖK tarafından tanınmadığını belirten bir rapor hazırlamıştı. İstanbul Üniversitesi'nin de benzer şekilde, İmamoğlu'nun yatay geçişinin mevzuata aykırı olduğunu ortaya koyan bir rapor hazırladığı iddia ediliyor.
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