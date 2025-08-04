Yandaş Selvi yazdı: MİT, PKK’nın elindeki iki görevlisini getirdi

PKK'nın sembolik olarak silah bırakmasının ardından yeni süreç ve komisyon tartışmaları devam ediyor. Diğer yandan yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi dikkat çeken bir gelişmeyi duyurdu. Selvi'nin verdiği bilgiye göre MİT, PKK'nın elinde esir olarak tutulan iki görevlisini bir operasyon düzenleyerek Türkiye'ye getirdi.





Selvi köşesinde şunları yazdı:





MİT, büyük bir gizlilik içerisinde önemli bir operasyona imza attı. PKK’nın elindeki iki MİT görevlisi gizli bir operasyonla alındı, Türkiye’ye getirildi.





Böylece PKK’nın elinde MİT görevlisi kalmadı. Ama bu arada hem sevindirici hem de üzücü haber birlikte yaşandı. Çünkü MİT görevlilerinden birinin şehit olduğu ortaya çıktı. Ama diğer MİT görevlisinin sağ olduğu tespit edildi. MİT, şehit olan görevlisinin naaşını PKK’nın elinde bırakmadı. Hem şehit olan görevli hem sağ olanı büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde yürütülen operasyonla Irak’tan Türkiye’ye getirildi. Sessiz sedasız yürütülen bu operasyon Terörsüz Türkiye sürecinin meyvelerinden biri oldu.





Şehit olan MİT görevlisine Allah’tan rahmet diliyorum. Başta ailesi olmak üzere milletimizin başı sağ olsun. Sağ olarak getirilen MİT görevlisi ise yıllar sonra ailesine kavuştu. Şimdi hasret gideriyor."





Yandaş Selvi'nin yazısında MİT Başkanı İbrahim Kalın için kullandığı methiye dolu ifadeler ise dikkatlerden kaçmadı. Selvi, Kalın için şu ifadeleri kullandı:





"Uzun yıllardır PKK’nın elinde olan iki MİT görevlisinin alındığı operasyonda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın kullandığı yöntemler etkili oluyor. İbrahim Kalın’ın sahada kimi zaman sert gücü devreye soktuğu, kimi zaman yumuşak gücü kullandığı söyleniyor. İbrahim Kalın, MİT Başkanı olduğu günden bu yana teşkilata kendi tarzını yansıtmaya başladı. “Terörsüz Türkiye” sürecinde de bunu gördük. Meclis’te kurulan komisyon öncesinde siyasi partileri ziyaret ederek bilgilendirmesi ve İmralı ile diyaloglar konusunda alışılmışın dışında yöntemler kullandı.





CEBECİ ŞEHİTLİĞİ’NE





PKK’nın elindeki iki MİT görevlisinin alınması sürecinde titiz bir çalışma yapıldığını ve sürecin hassasiyetle yönetildiğini söylemek mümkün. Ailelerin dahi Türkiye’ye geldikten sonra haberi oluyor.





Şehit olan MİT görevlisi A.G.’nin cenazesi Türkiye’ye getirilince DNA testi yapılıyor. Kimlik tespiti netleştikten sonra ailenin isteği üzerine Cebeci Askeri Şehitliği’nde defnediliyor. Cenazeye ailesiyle birlikte MİT görevlileri katılıyor. Aile hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor. Sağlıklı olan diğer MİT görevlisi ise ailesine kavuşuyor.





MİT, bu operasyonu büyük bir gizlilik ve sessizlik içinde ve kimsenin burnu kanamadan gerçekleştiriyor."



