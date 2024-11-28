Yandaş Selvi yazdı: Öcalan'la görüşme izni DEM Partili hangi isimlere verilecek?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekim ayı başında partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın 'umut hakkından faydalanması' ve 'DEM Parti'nin Meclis grubunda konuşması' çağrısında bulunmuştu.





Bu çağrısını sık sık yineleyen Bahçeli, salı günü de "22 Ekim grup toplantısında ne demişsek aynen arkasındayız. İmralı ile DEM grubu görüşmesi gecikmemeli" dedi.





HIZLI TRAFİK





Bahçeli'nin bu sözlerinden sonra 'görüşme olup olmayacağı' sorusu yanıtını aramaya başladı. Bahçeli'nin konuşmayı yaptığı 26 Kasım'da DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 27 Kasım'da AK Parti'nin grup toplantısının ardından gazetecilerin, Bahçeli’nin ‘İmralı ile DEM Parti görüşsün’ çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna "Görüşüyor" yanıtı verdi.





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise yine 27 Kasım'da DEM Parti Eş Genel Başkanlarının İmralı başvurusuna ilişkin konuştu. Tunç, "Başvuruyu değerlendiriyoruz. Makul bir sürede cevap verilir" dedi.





'Görüşme olacak mı olmayacak mı' tartışmaları sürerken dün akşam Adalet Bakanlığı'nın görüşmeye izin verdiği iddiası ortaya atıldı. Ancak DEM Parti, Adalet Bakanlığı'na yapılan, Abdullah Öcalan ile görüşme başvurusuna ilişkin bakanlıktan kendilerine herhangi bir geri dönüş olmadığını bildirdi.





'GÖRÜŞME SAĞLANACAK'

Bu sıcak gelişmelerden sonra yandaş Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEM Partililerin Öcalan'a görüşmesine izin verileceğini yazdı. Selvi, "DEM’liler İmralı’ya gidecek ama hangi DEM’liler?" başlıklı yazısında özetle şunları aktardı:





"(...) DEM Parti Eşgenel Başkanları görüşmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundular. DEM’lilerin Öcalan’la görüşmesi sağlanacak. Ancak DEM’in Eşgenel Başkanları mı gidecek, yoksa DEM içinden başka isimler mi tercih edilecek?





Çünkü DEM’in Eşgenel Başkanları çözüm karşıtı. Kandil’le birlikte hareket ediyorlar. Önemli olan Öcalan’la görüşme değil, önemli olan Öcalan’ın mesajlarının doğru aktarılması. Çünkü bu bir turistik seyahat değil. Ömer Öcalan 2 saat görüştü. Biz bir cümleyi biliyoruz. Kandil, Öcalan’ın mesajlarını değerlendirmeye dahi değer bulmadı. O nedenle DEM içinden çözümü destekleyen ve Öcalan’ın mesajlarını doğru aktarabilecek deneyimli isimler tercih edilebilir."