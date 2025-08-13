Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi yine 'savaş' dedi: 'Türkiye, Suriye ile beraber SDG'ye operasyon yapabilir' /13 Ağustos 2025 09:25

Yandaş Selvi yine 'savaş' dedi: 'Türkiye, Suriye ile beraber SDG'ye operasyon yapabilir'

İktidar medyasında bir süredir yazılan Suriye'de savaş senaryosunu Abdulkadir Selvi de yazdı. SDG ile Suriye arasındaki gerginliğin had safhaya ulaştığını kaydeden Selvi, Suriye hükümetinin SDG'ye operasyon hazırlığında olduğunu, olası savaş senaryosunda Türkiye'nin de bu operasyonlarda Suriye ile beraber hareket edebileceğini kaydetti.

SHABER3.COM

Türkiye sınırları içerisinde silah bıraktıklarını ilan eden terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG ile Suriye yönetimi arasındaki gerginlik her geçen gün artarak devam ediyor. Esad iktidarının devrilmesinin ardından başa gelen Şam’daki geçici HTŞ yönetimi ve SDG arasında orduya entegrasyona ilişkin görüşmelerden hali hazırda sonuç çıkmadı.

HTŞ lideri El Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması kapsamında SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda anlaşılmıştı. Ancak bu anlaşma kapsamında somut adımlar atılmadı.

İddialara göre Şara yönetimi SDG'ye yakın zamanda bir operasyon başlatacak. İktidar medyasında bir süredir yer alan bu haberlerin ardından Selvi'de köşesine bu ihtimali aldı. Suriye'nin SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu kaydeden Selvi, olası bir askeri harekatta Türkiye'nin de Suriye ile beraber hareket edebileceğini belirtti.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde oldu:

Türkiye, Suriye yönetimi ile birlikte SDG’ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât düzenleyebilir. Bu seçenek her zaman masada. Türkiye’nin bu konudaki politikasını şöyle özetlemek mümkün.


1-PKK’nın silah bırakma ve tasfiye kararına zarar vermemesi.

2-ABD’nin, SDG’nin silah bırakması ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki olumlu tavrı.

3-Suriye hükümetinin kararlılığı nedeniyle askeri harekâta gerek kalmadan sürecin tamamlanması için çaba gösteriliyor.

PETROL VE DOĞALGAZ

Suriye yönetiminin hem iç bütünlüğünü sağlamak hem de kaynak bulmak için SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde hâkimiyet kurması gerekiyor. Suriye’nin yeniden inşası için anlaşmalar yapılıyor. Bunun için kaynak gerekiyor. Suriye’nin en büyük gelir kapısı olan petrol ve doğalgaz sahaları ise SDG’nin elinde bulunuyor. Suriye yönetimi bunları bir an önce devralmak istiyor. Ayrıca Tişrin Barajı, Halep’in su ihtiyacını karşılaması nedeniyle stratejik öneme sahip. Havaalanının devredilmesi, sınır kapıları ve gümrüklerin Suriye yönetimine geçmesi ise hükümranlık hakları açısından önemseniyor.

ASKERİ GÜCÜ

Ancak, SDG’nin İsrail ve Fransa’dan aldığı cesaretle süreci uzatması üzerine Suriye yönetimi askeri operasyon için harekete geçti. SDG’nin kontrol ettiği bölgenin etrafına askeri yığınak başladı. Kimse Suriye yönetiminin gücünü hafife almasın. 27 Kasım’da Halep’ten başlattıkları harekât sonucunda, 15 gün içinde Şam’a girip Esed rejimini devirdiler. 8 Aralık’ta Suriye’nin yönetimini ele geçirdiler.

Tabii böyle bir askeri harekât söz konusu olursa Suriye hükümetinin yalnız olmayacağı net.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş Selvi yine 'savaş' dedi: 'Türkiye, Suriye ile... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:31:12