Yandaş Selvi yine 'savaş' dedi: 'Türkiye, Suriye ile beraber SDG'ye operasyon yapabilir'

Türkiye sınırları içerisinde silah bıraktıklarını ilan eden terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG ile Suriye yönetimi arasındaki gerginlik her geçen gün artarak devam ediyor. Esad iktidarının devrilmesinin ardından başa gelen Şam’daki geçici HTŞ yönetimi ve SDG arasında orduya entegrasyona ilişkin görüşmelerden hali hazırda sonuç çıkmadı.





HTŞ lideri El Şara ve SDG lideri Mazlum Abdi arasında imzalanan 10 Mart Anlaşması kapsamında SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda anlaşılmıştı. Ancak bu anlaşma kapsamında somut adımlar atılmadı.





İddialara göre Şara yönetimi SDG'ye yakın zamanda bir operasyon başlatacak. İktidar medyasında bir süredir yer alan bu haberlerin ardından Selvi'de köşesine bu ihtimali aldı. Suriye'nin SDG’ye yönelik askeri operasyon hazırlığında olduğunu kaydeden Selvi, olası bir askeri harekatta Türkiye'nin de Suriye ile beraber hareket edebileceğini belirtti.





Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde oldu:





Türkiye, Suriye yönetimi ile birlikte SDG’ye yönelik kapsamlı bir askeri harekât düzenleyebilir. Bu seçenek her zaman masada. Türkiye’nin bu konudaki politikasını şöyle özetlemek mümkün.









1-PKK’nın silah bırakma ve tasfiye kararına zarar vermemesi.





2-ABD’nin, SDG’nin silah bırakması ve Suriye ordusuna entegrasyonu konusundaki olumlu tavrı.





3-Suriye hükümetinin kararlılığı nedeniyle askeri harekâta gerek kalmadan sürecin tamamlanması için çaba gösteriliyor.





PETROL VE DOĞALGAZ





Suriye yönetiminin hem iç bütünlüğünü sağlamak hem de kaynak bulmak için SDG’nin kontrol ettiği bölgelerde hâkimiyet kurması gerekiyor. Suriye’nin yeniden inşası için anlaşmalar yapılıyor. Bunun için kaynak gerekiyor. Suriye’nin en büyük gelir kapısı olan petrol ve doğalgaz sahaları ise SDG’nin elinde bulunuyor. Suriye yönetimi bunları bir an önce devralmak istiyor. Ayrıca Tişrin Barajı, Halep’in su ihtiyacını karşılaması nedeniyle stratejik öneme sahip. Havaalanının devredilmesi, sınır kapıları ve gümrüklerin Suriye yönetimine geçmesi ise hükümranlık hakları açısından önemseniyor.





ASKERİ GÜCÜ





Ancak, SDG’nin İsrail ve Fransa’dan aldığı cesaretle süreci uzatması üzerine Suriye yönetimi askeri operasyon için harekete geçti. SDG’nin kontrol ettiği bölgenin etrafına askeri yığınak başladı. Kimse Suriye yönetiminin gücünü hafife almasın. 27 Kasım’da Halep’ten başlattıkları harekât sonucunda, 15 gün içinde Şam’a girip Esed rejimini devirdiler. 8 Aralık’ta Suriye’nin yönetimini ele geçirdiler.





Tabii böyle bir askeri harekât söz konusu olursa Suriye hükümetinin yalnız olmayacağı net.