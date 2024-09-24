Yandaş Selvi'den CHP'yi karıştıracak iddia: Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışmalara başladığı yönündeki iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.







Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "CHP'den istifa edecek misiniz" diye sormak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradığını ve çevresiyle konuştuğunu söylediği yazısında "Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı. Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor" dedi.





Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği yönündeki haberlerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın medya tarafından köpürtüldüğünü iddia eden Selvi, "'Mansur gidici' havası yaratılıyor. Ama ilginç olan Mansur Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği haberleri hem Yüksel Arslan örneğinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ın ekibi hem de Ekrem İmamoğlu'nun ekibi tarafından yayılıyor" dedi.





Selvi'nin köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:





"'CHP'den istifa edecek misiniz' diye sormak üzere Mansur Yavaş'ı aradım ayrıca çevresiyle konuştum.





1- Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmakta kararlı.





2- Mansur Yavaş, bu aşamada CHP'den istifa etmiyor.





3- Mansur Yavaş hem CHP'deki gelişmeleri takip ediyor hem de Ekrem İmamoğlu hakkında yargının vereceği kararı bekliyor.





Şartlar olgunlaşmadan hareket etmek istemiyor. Bence istifa etmezse doğru olanı yapar. Yarının ne getireceği belli olmaz."