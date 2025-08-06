Yandaş Selvi'den Demirtaş ve Kavala önerisi: 'Biliyorum çok taşlanacağım'

Yandaş Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında 'Terörsüz Türkiye' sürecine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Dün ilk kez bir araya gelen ve isminin "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olması kararlaştırılan komisyon toplantısındaki konuşmalara değinen Selvi, tüm partilerin "İç cepheyi tahkim etmeliyiz" ifadelerinde ortaklaştığına dikkat çekti.





'DEMİRTAŞ'IN CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI BEKLERİM'

PKK'nın silah bıraktığı ve Meclis'te bir komisyonun kurulduğu bu dönemde, Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkarak siyasete dönmesi gerektiğini belirten "Biliyorum çok taşlanacağım. Ağır hücumlara maruz kalacağım" ifadeleriyle kaleme alan Selvi, şunları söyledi:





"Komisyonun yapacağı çalışmalar sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda, Terörle Mücadele Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklikler yapılacak. Selahattin Demirtaş’ın bundan yararlanması bekleniyor. Bence de geçmişe bir sünger çekip, yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Selahattin Demirtaş bu sürece güçlü bir şekilde destek verdi. Yeni sürecin inşasında da önemli roller üstlenebilir. O nedenle Selahattin Demirtaş’ın da yasal değişiklikler yapıldıktan sonra cezaevinden çıkıp, siyasi süreçte yer almasını beklerim. Buna ihtiyaç var."





'OSMAN KAVALA DOSYASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Ayrıca, Osman Kavala başta olmak üzere Gezi davasından tutuklananların dosyalarının yeniden değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Selvi, bu adımın hem iç barışı güçlendireceğini hem de Batı ile ilişkilere olumlu katkı sağlayacağını ifade etti. Selvi, "Yeni süreç adına Batı dünyasına olumlu bir mesaj olmaz mı? Bence olur" diyerek, bu adımların Türkiye'nin iç ve dış politikasına katkı sunabileceğini söyledi.