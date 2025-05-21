Yandaş Selvi'den dikkat çeken 'istifa' iddiası: Kimler, neden istifa edecek?

Yandaş gazeteci Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında oldukça dikkat çeken bir iddiayı köşesine taşıdı. Son genel seçimlerden bu yana sık sık duyulan milletvekili istifaları ve partilerin bu vekilleri transfer etmesinin son bulmayacağını öne süren Selvi, yaz ayları ile beraber meclisteki vekil istifalarının devamının olacağını aktardı.





Selvi yazısında, "Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor" ifadelerini kullanırken milletvekillerinin gelecek seçimlere bakacaklarını, tabanını ve siyaseten anlamını yitiren partilerde ısrar etmeme görüşünde olduklarını öne sürdü.





Abdulkadir Selvi'nin "Siyaset hareketleniyor istifalar bekleniyor" başlıklı köşe yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:





Siyaset hız kesmeden devam edecek. Hatta yaz aylarıyla birlikte küçük partilerden AK Parti ve CHP’ye geçişlerin artması bekleniyor.





Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve PKK’nın silah bırakma kararı siyaseti derinden etkilemeye başladı. Siyaset sert bir iklimin içine girdi. Kutuplaşma CHP ve AK Parti’ye yararken DEM Parti siyasi bir figür olarak ortaya çıkmaya başladı.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yeni sürece ilişkin ilk çıkışını yaptığı 22 Ekim tarihinden bu yana siyasetin bilge kişisine dönüştü. Bahçeli iktidar ve muhalefetin saygı duyduğu bir lider oldu.





MİLLETVEKİLİ GEÇİŞLERİ





Tüm bu gelişmeler siyaseti yeniden şekillendiriyor.





Küçük partiler anlamsız hale gelirken yeni döneme ilişkin politika üreten partiler güçleniyor.





Siyasetin tavanında yaşanan bu gelişmeler bir süre sonra milletvekili geçişlerine de yansıyacak.





AK Parti ve CHP’ye yeni milletvekili geçişlerinin yaşanması bekleniyor.





Çünkü milletvekili gelecek seçime bakar. Tabanı kalmayan, siyaseten anlamını yitiren partilerde neden ısrar etsin?