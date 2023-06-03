Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi'den İmamoğlu iddiası: "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı unut" dedi /03 Haziran 2023 09:35

Yandaş Selvi'den İmamoğlu iddiası: "Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı unut" dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, son köşe yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmeyi ele aldı.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı. 

"İstanbul’da aslan gibi kükreyen Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yanında kuzu gibi oldu" düşüncesini dile getiren Selvi, şöyle devam etti:

"Ekrem İmamoğlu’nun olağanüstü kurultay talepleri karşısında Kılıçdaroğlu, olağan kurultay sürecini başlatacağını söylemekle yetindi. Bu demektir ki: 'Ekrem, senin belediye başkan adayı olmana ben karar vereceğim.'" 

Selvi; Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na “Seni İstanbul’da tekrar aday göstereceğiz. Sen İstanbul’a dön. İstanbul’a odaklan. Bütün enerjinle İstanbul’u yerel seçimlere hazırla. İstanbul’u tekrar kazanalım. Bu kez de belediye seçimlerini alırız. Diğer başlıklara seçimden sonra bakarız. Sen şu anda İstanbul’u tekrar almaktan başka bir şeyle ilgilenme" dediğini aktardı. 

Selvi, "Kılıçdaroğlu ona CHP Genel Başkanlığı’nı unut mesajını vermiş. İmamoğlu’nun bir kazanımı olmuş. Ankara’dan, İstanbul’a tekrar aday gösterileceği güvencesini alarak dönmüş" ifadesini kullandı.


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