Yandaş Selvi'den 'kabine değişikliği' yazısı: Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kabine değişikliğine ilişkin sözleri yayınladığı andan itibaren siyasi kulisler hareketlendi.







İktidara yakınlığıyla bilinen ve kritik konulardaki açıklamalarıyla dikkat çeken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Kabine değişikliğini gündemine aldı.





Selvi yazısında ilginç ifadeler kullandı:





‘Bakan toto’ oynanmaya, hangi bakanlar gidecek diye konuşulmaya başlandı. 48 saatin durum raporunu verecek olursam; Kabine değişikliği beklentisi oluştu, değişecek isimler diye bazı bakan isimleri ortalıkta dolaşmaya başladı. Ama henüz şu bakan gidecek, şu isim Kabine’ye girecek aşamasına gelinmedi.





"Parti yönetiminden alınan bazı isimlerin Kabine’de değerlendirilmesi gibi bir yöntem izlenebilir" diyen Selvi, "Seçimlerden sonra yeni Kabine’yi kurarken iki bakan hariç silbaştan yenilemişti. Bu kez köklü bir değişiklik beklentisi yok. Ancak performansından memnun olmadığını düşündüğü isimlerin değişmesi bekleniyor. İhtiyaç olduğunda büyük kongreyi beklemeden, aksayan isimler değişebilir deniliyor" diye yazarak ayrıntı verdi.





Selvi'nin yazısından ilginç ayrıntılar şöyle:





‘Bakan toto’ oynanmasının arkasında sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama yok. Bir de bakanlık beklentisi içinde olanların kulisleri harekete geçirmesi gibi bir durum söz konusu. Bu tür konjonktürleri fırsata çevirmek isteyenler var. Bu siyasetin doğasında olan bir şey. Lacivertlerini hazırlayıp bekleyenler, telefonumu kimse meşgul etmesin Külliye’den aranırım diye bekleyen var. Hatta son dönemlerde medyada görünür olmak için yoğun bir çaba içine girenler de söz konusu.