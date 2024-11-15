Yandaş Selvi'den ortalığı karıştıracak iddia: 38 belediyeye daha kayyım

DEM Parti yönetimindeki Hakkari, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atanmasının ardından büyük bir kayyım dalgasının daha geleceği iddia edildi.





Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında DEM Partili 38 belediyeye daha kayyım atanmasının değerlendirildiğini ileri sürdü.





DEM Partili 38 belediye başkanının 'Kandil' tarafından belirlendiğini yazan Selvi, PKK ile ilişkisi olan isimler hakkında hazırlıkların sürdüğünü aktardı.





"SAYININ 38 OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Selvi'nin yazısından ilgili kısım şöyle:





DEM’in belediye başkanları arasında 38’inin Kandil tarafından belirlendiği tespit edildi. PKK ile iltisak ve ilişkisi olan, yargılamaları devam eden, haklarında soruşturma açılan belediye başkanının sayısının 38 olduğu söyleniyor. Bunların arasından Hakkâri, Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı. PKK’yla ilişkisi olan diğer belediye başkanlarıyla ilgili değerlendirme ise sürüyor.