Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Selvi'den tartışmalı yorum: Erdoğan, dördüncü kez bile aday olabilir /20 Haziran 2022 16:24

Yandaş Selvi'den tartışmalı yorum: Erdoğan, dördüncü kez bile aday olabilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 3'üncü kez aday olamayacağı yorumlarına yandaş yazar Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken bir cevap geldi.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tayyip Erdoğan’ın 3. kez cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı konusunda ilginç bir yazı kaleme aldı. Anayasa’nın 101. maddesine göre Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılması durumunda 3. kez aday olamıyor. İlgili maddede “Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 kez üst üste cumhurbaşkanı seçilebilir.” deniliyor. Erdoğan’ın üçüncü kez aday olması için ‘erken seçim’ kararı alınması gerekiyor.

Ancak Abdulkadir Selvi’ye göre Erdoğan’ın 3. kez aday olmasının önünde bir engel yok. Hatta ‘millet isterse’ Erdoğan’ın 4. kez de aday olabileceğini söylüyor. Selvi, yazısında, “Geçmişte Erdoğan için “Muhtar bile olamaz” diyenler şimdi de Erdoğan üçüncü kez seçilemez diyorlar. Bu millet istediği sürece Erdoğan üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilir. Hatta Anayasa’ya göre 2023 seçimlerinden sonra erken seçim kararı alıp dördüncü kez aday olabilir.” ifadelerini kullanıyor.
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