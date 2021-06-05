Yandaş sendika da maaşlara isyan etti

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon nedeniyle memurun ve memur emeklisinin gelir kaybının arttığını ifade etti. Yalçın, hükumetten acilen seyyanen zam yapmasını talep etti.







MAAŞ ARTIŞI ENFLASYONUN GERİSİNDE KALDI





Kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3’lük maaş artışının enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını hatırlatan Yalçın, “Bu tablonun ifade olarak özeti, enflasyon hem maaşları eritmeye hem gelirde kayıp üretmeye hem de giderler için ayrılan tutarları büyütmeye devam ediyor demektir” dedi.





MAAŞLARDAKİ ERİME HIZLANDI





Kamu görevlilerinin 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3’lük artışın, Mart ayından itibaren hükmünü yitirdiğini hatırlatan Yalçın, “Nisan ayını kamu görevlileri enflasyon karşısında toplamda yüzde 2,45’lik bir kayıpla kapatmıştır. Mayıs ayı sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021 tarihindeki 100 TL’si 93,98 TL’ye düşmüştür” dedi. Yalçın, en düşük devlet memuru maaşı üzerinden Ocak-Mayıs döneminde bir maaştaki reel düşüşün 250,25 TL, toplam gelir kaybının ise 790,70 TL olduğunu kaydetti.





ARTIŞ YETMEZ, SEYYANEN ZAM YAPILMALI





Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde Temmuz ayında yüzde 3 normal artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacağını belirten Yalçın, “Temmuz ayında enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek olacağıdır. Kamu görevlilerinin Ocak’tan bugüne kayıplarının giderilmesi için daha önce dile getirdiğimiz en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifi, yeni verilerle oran güncellenmek suretiyle gerçekleştirilmelidir” ded