Yandaş sendikacılar yollara düştü

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Enerji-Bir Sen, Ulaştırma Memur-Sen ve Büro Memur-Sen, memurun haklarını budayan tasarruf önlemlerinin iptali için 3 gündür yollarda. Memur-Sen çatısı altındaki diğer 8 kardeş sendika ise Bolu’dan Ankara’ya yürüyen eylemci sendikaları adeta yalnız bıraktı.



Protesto kapsamında 3 sendikanın yönetici ve üyeleri, yaklaşık 20 kişiyle günde 20 kilometre yol yürüyor. Kalp rahatsızlığına rağmen Bolu’dan Ankara’ya 185 kilometrelik yolu 3 gündür yürüyen Enerji Bir-Sen Başkanı ve Memur-Sen Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Tasarruf denilerek hepimizin servisi kaldırılıyor, hepimizin mesaisi kesiliyor. Geçtim diğer sendikaları kendi arkadaşlarımız niçin bize destek vermiyor anlayamıyorum” dedi.



‘KİMSE FARKINDA DEĞİL Mİ?’



“Toplu sözleşmeyle aldığımız koruyucu giyim, fazla mesai ve servis hakkımızı tasarruf genelgesiyle geri alıyorlar” ifadelerini kullanan Tonbul, “Bu uluslararası sözleşmelere, Anayasaya ve kanuna aykırı. Günlerce söyledik, bakanlık önünde eylem yaptık dinleyen olmadı. En sonunda sesimizi duyurmak için yollara düştük” diye konuştu.



Tüm memurların hakları için eylem yaptıkları halde ne Memur-Sen’in 8 sendikasından ne de diğer sendikalardan destek görmediklerine dikkat çeken Tonbul, “Kazanılmış hakkımız elimizden gidiyor, kimse farkında değil mi? Hadi Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nu (KESK), Kamu-Sen’i geçtim, bizim sendikalar da sessiz. Memur hak aramada çok zayıf. Sanki üzerlerine ölü toprağı örtülmüş gibi” açıklamasını yaptı.



‘Kılıçdaroğlu’na destek vermedik’



Tonbul, daha önce aynı yolu yürüyen CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verip vermediklerine ilişkin sorumuza, “Kılıçdaroğlu yürüdü, destek vermedik. Çünkü onunki siyasiydi. Siyaset destek istesin, gene vermem. Ak Parti istesin vermem. Aldığım haklardan sağcısı da solcusu da yararlanıyor. Kazanırsak bize üye memur da KESK’in, Kamu-Sen’in üyeleri de sendikasız memur da kazanacak” yanıtını verdi.



‘Tasarruf israftan edilir’



Kamuda tasarruf denilince herkesin ilk aklına memurun geldiğini ve hemen hakların budanmaya çalışıldığını söyleyen Hacı Bayram Tonbul, “Yanlış yatırım, gereksiz mal ve hizmet alımı yok mu? Önce onları kesersin. Bunlar ilk önce memurun tepesine çöküyor” dedi. Kurumlara ödenek gönderilmediği için arazi ve fazla mesailerin ödenmediğini bildiren Tonbul, “Tamam yokluk var, anladık da bunlarla mı tasarruf edeceksiniz? Tasarruf yapılacaksa yeri bellidir, tasarruf israftan edilir” diye konuştu.