Samanyolu Haber /Politika / Yandaş sendikanın 'Afrin' oyunu /19 Eylül 2022 14:10

Yandaş sendikanın 'Afrin' oyunu

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü'nün iktidara yakın Sağlık-Sen yöneticileri ile bir olup sendika üyesi personeli yurt dışı tazminatı alması için ihtiyaç olmadığı halde Suriye'ye görevlendirdiği iddia edildi.

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Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, Türkiye’de tıp fakültesini kazanamayan bir doktor, Ukrayna’da tıp okuyarak Türkiye’ye geldi. Hatay Kırıkhan’a atanan söz konusu doktor, atandığı gibi herhangi bir tecrübesi olmadan doğrudan Türkiye'nin kurduğu Afrin Devlet Hastanesine başhekim olarak görevlendirmeye gitti.

Söz konusu başhekim aynı zamanda iktidara yakın Sağlık-Sen sendikasına üye olduğu öne sürüldü.



İddiaların odağındaki hastanenin söz konusu Sağlık-Senli başhekimi.

ŞOFÖR DE ÖZEL KALEM OLARAK GÖREVLENDİRİLMİŞ!

İddialar bununla da sınırlı değil. Aynı hastanede İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde şoför kadrosunda çalışan Şerif Demir, çalıştığı kurumda şoför eksiği olmasına rağmen hastaneye "özel kalem" olarak görevlendirildi.



Şoför kadrosunda olmasına rağmen "özel kalem" yapıldığı iddia edilen söz konusu personel.

HER ŞEY YURT DIŞI TAZMİNATI ALMAK İÇİN Mİ?

Hastane başhekiminin Sağlık-Senli olduğu öğrenilirken aylardır Sağlık-Sen üyesi personelin peyderpey yurt dışı tazminatı almak için görevlendirildiği iddiasının ardından hastanenin ve il sağlık müdürlüğünün bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu.

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