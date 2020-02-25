Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş şirketten İETT'ye üvey evlat muamelesi /25 Şubat 2020 12:55

Yandaş şirketten İETT'ye üvey evlat muamelesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dönük yanlı bir karar daha alındı. İEET otobüslerinin durakları ile Akbil dolum gişeleri en uzak noktaya taşındı.

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İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) işletmecisi İGA, havalimanındaki İETT peronlarını en uzak noktaya taşıdı. 

İGA'nın dört ortağı Cengiz (Mehmet Cengiz), Limak (Nihat Özdemir), Kalyon (Hasan Kalyoncu) ve Mapa (Mehmet Nazif Günal) inşaat şirketleri AKP'nin ihale rekortmenleri olarak tanınıyor. 

İstanbul’da toplu taşıma hizmeti veren İETT, İstanbul Havalimanı için kentin pek çok noktasından seferler düzenliyor.

Avrupa ve Anadolu yakasından İstanbul Havalimanı’na yolcu taşınan 18 hatta, 123 otobüs hizmet veriyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, aldığı yeni bir kararla havalimanındaki İETT peronlarının yerini değiştirdi.

AKBİL DOLUM GİŞELERİ DE EN UZAK NOKTAYA TAŞINDI

Gün içinde yaklaşık 40 bin yolcu taşıyan İETT araçlarının havalimanı içinde uzak bir noktaya taşınması, vatandaşların toplu taşıma hizmetinden yaralanmalarını zorlaştırdı.

Yolcu çıkışını kullanarak havalimanından ayrılmak isteyen vatandaşlar, İETT yerine daha pahalı ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kalıyor.

İGA işletmesinin ayrıca İstanbulKart dolum noktalarını da uzak noktalara taşıdığı öğrenildi. 

İstanbulKart kullanarak metro, metrobüs ve otobüs aktarmasından faydalanan vatandaşların dolum noktalarına ulaşmak için daha uzun mesafe yürümek zorunda kalıyor.
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