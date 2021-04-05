Yandaş tarihçi: Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başlattığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışması, emekli amirallerin açıklaması sonrası tekrar gündemde.







AKP'li tarihçi Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından tartışmalara ilişkin değerlendirme yaptı.





Armağan şunları yazdı:





"Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış Madde 28'e göre bal gibi feshedilir Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor. Madde 28. 20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor. Madde 28 Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor. Süre 20 yıl. 20 yıl içinde fesih ihbarnamesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir. Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek. Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesinde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28.maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır Bu kadar. Önünde bir engel yok. Yeter ki çıkarımıza olsun. Topunuz Gelin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montrö Sözleşmesinde imzası yoktur ve taraf değildir."



