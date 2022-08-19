Yandaş Tezcan hapse girerken sevenlerinden para istedi

Erdoğan Rejimi'ne muhalif isimlere yönelik tehdit ve hakaretleriyle tanınan Fatih Tezcan, Twitter hesabından cezaevine girdiğini duyurdu.



Fatih Tezcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ‘‘Ben cezaevine giriyorum ama Fatihler milli gençlik akademisinin sabit giderleri gerek personel gerek Kiralar gerek faturalar olarak çok yüksek lütfen ben içerdeyken desteklerinizi eksik etmeyin. Allaha emanet olun ve dua edin. Gerekli bilgiler burada var: http://analiz.tv/destekolun ‘’ ifadelerini kullandı.



DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI



Taylan Kulaçoğlu’na hakaret eden Fatih Tezcan 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Ftaih Tezcan, daha önce de Atatürk’e yönelik “İngiliz’e hilafeti satan Yahudi” paylaşımı nedeniyle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçundan 1.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Tezcan’ın “sabıkalı geçmişi, tekrar suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmaması, suça yatkın kişiliği” gibi nedenlerle cezayı ertelememişti. Fatih Tezcan erteleme olmadan 2 yıl hapis yatacak.