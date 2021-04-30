Samanyolu Haber /Ekonomi / Yandaş TOBB Başkanı'nı saraya çıkartan dip dalga /30 Nisan 2021 11:24

Yandaş TOBB Başkanı'nı saraya çıkartan dip dalga

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 81 ilden gelen tepkilere daha fazla dayanamadı, sorunları Tayyip Erdoğan’a taşıyıp, anlatmak zorunda kaldı. Tüccar ve sanayici “yönetilemeyen ekonomide her şeyimizi kaybettik” diyor.

SHABER3.COM

Ancak Türkiye iki yıldır ekonomik bir krizin pençesinde olduğu için emekçiyi açlık sınırına iten pandemi nedeniyle esnaf ve küçük ve orta ölçekli işletmenin de nefesi kesilmiş görünüyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde Jale Özgentürk imzalı değerlendirme haberde, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi iktidara yakın duran iş dünyası örgütlerinde bu yüzden alttan alta muhalefet sesleri yükseliyor.

Analiz yazısı şu cümlelerle devam ediyor:

81 ilde 365 odada 1 milyona yakın üyesi olan TOBB’un başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bir akşam vakti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gitmek zorunda bırakan da işte dipten gelen bu dalga...

Tarihi boyunca bakanlar, başbakanlar çıkaran TOBB, uzun süredir iş dünyasında iktidara en yakın duran örgütlerden. Türkiye’de iş yapmak isteyen herkesin üye olmak zorunda kaldığı TOBB, rakamı tam olarak bilinemeyen büyük bir kaynağa sahip. Öyle ki üyelerine harcanacak paralarla iktidar istedi diye 500 milyon dolarını Yassıada gibi tamamen ihtiyaç dışı bir yatırıma bile harcadı.

Hisarcıklıoğlu, bir süredir oda ve borsa üyeleriyle zoom toplantılarıyla buluşuyordu. 5 bölge toplantısı gerçekleştirildi. Oda başkanları, sorunlarının pandemiyle birlikte derinleştiğini anlattı. Tabandan gelen tepkileri yansıttı. Kimseye danışılmadan, hiçbir destek açıklanmadan verilen tam kapanma kararına da büyük tepkiler geldiğini anlatan başkanlar, seslerinin duyurulması konusunda baskı yapınca, Hisarcıklıoğlu da hazırlanan talep dosyaları ile Beştepe’ye çıkmak zorunda kaldı.

Hisarcıklıoğlu’nun Erdoğan’a götürdüğü ve Twitter’dan yaptığı açıklamada çözülmesi için talimat verildiğini açıkladığı dosyalarda yer alan talepler arasında şunlar vardı:

“Kamuya ait vergi, SSK ödemelerinin ertelenmesi. Hammadde tedarikinde sorunlara önlem alınması. Yapılandırılan kredi borçlarının bir daha ertelenmesi. Stok affı.”

Hisarcıklıoğlu’nun toplantıdan sonra yaptığı Twitter açıklamasının altına yapılan yorumlardan bazıları ise şöyleydi:

“Yönetilemeyen ekonomi yüzünden her şeyimizi kaybettik.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş TOBB Başkanı'nı saraya çıkartan dip dalga Sonraki Haber >>

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

İnfak Ayı: Ramazan

İnfak Ayı: Ramazan

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Vatandaş tam kapanmadayken cebindeki para buharlaşacak

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

Halk ekmek kavgasında AKP'li Göksu bir öyle bir böyle

İstanbul’da ekmek kavgası

İstanbul’da ekmek kavgası

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:27:02