Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu! /01 Temmuz 2021 16:13

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

AKP'nin trollerinden Abdurrahman Uzun’un doğalgaz videosu elektrik ve doğalgaza gelen zamlardan sonra sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

AKP ’nin her icraatini koşulsuz ve şartsız destekleyen Abdurrahman Uzun bu sefer de baltayı taşa vurdu.

Yüksek enflasyon yüzünden iki büklüm olan vatandaşın beline bir yük daha bindirildi. EPDK ve BOTAŞ’tan yapılan açıklamalarda doğalgaza yüzde 12 elektriğe gelen yüzde 15 zam yapıldı.

"2023'DE KİMSE DOĞALGAZA PARA ÖDEMEYECEK"
Son gelen bu zamlardan sonra hükümeti her koşulda her fırsatta doğru yanlış demeden destekleyen trollerden olan Abdurrahman Uzun’un doğalgaz videosu günün en çok izlenen videoları arasına girdi. Uzun daha önce çektiği videoda 2023’ü hedef göstererek doğalgaza vatandaşın para vermeyeceğini öne sürmüştü. Uzun söz konusu videoda Karadeniz’de çıkan rezervlerden bahsederken “ 2023’de bakın arkadaşlar. Vatandaşa bu nasıl yansıyacak sorusunun ilk cevabı şudur. 2023’te bu topraklarda kimse artık doğalgaza para ödemeyecek” diye konuşmuştu.

Son gelen zamlarla beraber Uzun’un bu sözleri Twitter’da gündem oldu.
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