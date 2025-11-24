Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş Türkiye gazetesi: İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek için yola çıkıyor /24 Kasım 2025 12:10

Yandaş Türkiye gazetesi: İmralı heyeti Abdullah Öcalan'la görüşmek için yola çıkıyor

İktidara yakın Türkiye gazetesi, PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek TBMM heyetinin yola çıkacağını duyurdu.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında başlattığı süreç kapsamında TBMM'de oluşturulan komisyondan bir heyetin terör örgütü lideri İmralı Adası'ndaki cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi kararlaştırılmıştı.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin haberine göre heyetin İmralı'ya gidişi için dün Adalet Bakanlığı'na başvuru yapıldı.

HELİKOPTERLE GİDECEKLER
Habere göre, iznin ardından heyetin Öcalan’la görüşmek İmralı’ya hareket edeceği öğrenildi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan Meclis heyetin İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gideceği belirtildi. 

Haberde heyetin 1-2 saat içinde İmralı'ya hareket edeceği iddia edildi.  

MİT ORGANİZE EDİYOR
Haberde heyetin ulaşımını, görüşme ve diğer teknik ayrıntıların tamamının MİT tarafından organize edileceği, bu sebeple görüşme sırasındaki oturma düzenine kadar her aşamanın MİT tarafından hassas bir çalışma yapılarak planlandığı ifade edildi. 

CHP GİTMİYOR
'Süreç' kapsamında TBMM'de oluşturulan komisyonda, 21 Kasım günü yapılan oylamada oy çokluğu ile komisyonun terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşmesi yönünde karar çıkmıştı. Yapılan oylamada, DEM Parti, AKP, MHP, EMEP ve TİP komisyonun Öcalan ile görüşmesine “evet” oyu vermişti. 

Cumhuriyet Halk Partisi İmralı'ya gidecek heyete üye vermeme kararı aldıklarını duyurmuştu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin kararını açıklarken, sürecin tek seçeneğe indirgenmesine karşı çıktıklarını belirtmiş ve “Tüm meselenin İmralı’ya gidip gitmemek konusuna sıkıştırılmasına milletimizin rızası yoktur” değerlendirmesinde bulunmuştu.
18:43:14