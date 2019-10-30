Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş vakıflara izinsiz para toplama hakkı /30 Ekim 2019 10:25

Yandaş vakıflara izinsiz para toplama hakkı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki yılda iktidara yakınlığıyla bilinen birçok vakfa izin almadan yardım toplama hakkı verdi. Bu vakıflar arasında Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA ve TÜRGEV de bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birçok vakfa “İzin almadan yardım toplama hakkına sahip kuruluşlar” statüsü verilmesinin ardından son iki yılda toplam yedi vakfa izin almadan yardım toplama hakkı verildi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün söz konusu statünün verildiği vakıflar listesinde AKP’ye yakınlığıyla bilinen çok sayıda vakıf yer alıyor.

Buna göre, Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne 2018 yılında izin almadan para toplama hakkı verildi.

YANDAŞ VAKIFLARA İZİN

Yurtdışındaki cemaat okullarının devralınması amacıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ardından kurulan Maarif Vakfı, kurucuları arasında AKP’li isimlerin de yer aldığı ve eski AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Tülün’ün başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti, AKP’li eski Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı, Enver Ören’in kurduğu İhlas Vakfı da para toplama serbestliği verilen vakıflar arasında yer aldı.

Yeni hükümet sistemi ile daha önce İçişleri Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu Kararı gerektiren izinsiz para toplama hakkını alabilmek için Cumhurbaşkanı'nın kararı yeterli sayılmıştı.
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