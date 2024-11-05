Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar Abdulkadir Selvi: 'Her sabah bir kayyım haberine uyanabiliriz' /05 Kasım 2024 09:37

Yandaş yazar Abdulkadir Selvi: 'Her sabah bir kayyım haberine uyanabiliriz'

İçişleri Bakanlığı tarafından önceki gün, DEM Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. Siyaset gündemi 'kayyum darbesini' konuşurken, yandaş yazar Abdulkadir Selvi, "Her sabah bir kayyım haberine uyanabiliriz" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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Türkiye Esenyurt'taki 'kayyım' olayını konuşurken; dün Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyım atandı. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyım olarak atandı. 

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halkımız da her şart ve koşulda kendi iradesine sahip çıkacaktır" denildi.

"BU BİR BAŞLANGIÇ..."
İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bu bir başlangıç gibi gözüküyor. PKK ile ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınacağı, yerlerine kayyım atanacağı söyleniyor. Ama PKK ile ilişkisi olmayan DEM Partili belediye başkanlarının görevlerine devam edeceği ifade ediliyor. Yani bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz" dedi.

Selvi ayrıca AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon "müjdesi" imasında bulunduğunu söyleyerek, "Suriye'de PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu? Neden olmasın?" dedi.

"SURİYE'DE PKK'YA YÖNELİK KAPSAMLI BİR OPERASYON OLABİLİR Mİ?"
Selvi şöyle yazdı:

"Benim aklım asıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözünde kaldı. Erdoğan, 'İnşallah önümüzdeki dönemde milletimize, hem boydan boya tüm güney sınırlarımızın güvenliğini, hem insanımızın can ve mal emniyetini garanti altına alacak yeni müjdelerimiz olacak' demişti.

Bu müjde, Suriye'de PKK'ya yönelik kapsamlı bir operasyon olabilir mi? Irak sınırımızda devam eden Pençe-Kilit operasyonunda kilit tamamlanıp, PKK bölgeden tamamen atılmış olur mu?

Neden olmasın?

Öcalan'ın çağrısına karşı direnen Kandil'e esaslı bir ders verilmiş olur."
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