Yandaş yazar AKP'den ayrılan eski bakanı topa tuttu: Havan kime?

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit yazarı Sinan Burhan, eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın "İlkelerim ve istikametime uygun bir zeminde, yerli ve milli siyasete katkı sağlamaya, ülkem ve milletim için çalışmaya, inşallah bundan sonra da devam edeceğim" ifadesiyle iktidar partisinden istifa etmesi sonrası dikkati çeken sözler sarf etti.







'Şükür, Suat Kılıç istifa etti… Erdoğan’a güvenim arttı…' başlıklı yazısında genel olarak Kılıç'ın kibir seviyesinin çok yüksek olduğundan ve AKP tabanının bundan rahatsızlık duyduğundan bahseden Burhan, konuyu giyime kuşama getirmeyi de ihmal etmedi: "AK Parti tabanı Suat Kılıç nedeniyle Sn. Erdoğan’a çok kızdı. Dar kesim pantolon, İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı. Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi. Hadi giyimi boş ver. Bakanlık yaptığı dönemde gittiği her ilde girmiş olduğu hava, kibir dillere destan. Bu yazıyı yazarken ortalama bir vatandaşın duygularını baz alarak yazıyorum."





'HAVAN KİME'

Burhan, seçimlerin bittiğini vurgulayarak artık AKP'de de bir özeleştiri sürecinin başlaması gerektiğini söyledi. "Erdoğan sayesinde vekil olan, bakan olan halka tepeden bakan zengin olan tiplerin bu partiden tasfiye edilmesi gerekir" diyen köşe yazarı, şunu da ekledi:





"Millet kibirli adamı sevmiyor. Ey kibirli insan sen kimsin. Bir meniden ortaya çıkmışsın. Havan kime? Sonunda toprak olup gideceksin."





Sinan Burhan'ın Akit'teki yazısının ilgili bölümü şöyle:





"(...) Ak Partili yetkililere sordum. Neden istifa etti diye? Suat Kılıç önce MKYK’ya girmeyi bekledi. Sonra vekillik bekledi. En son bakan olmayı bekledi. Bunlar da olmayınca istifa etti. Madem istifa edecektin. Neden aylar önce istifa etmedin? Madem, Ak Parti ve Erdoğan yanlış yaptı. O zaman istifa etseydin. Bakan olamayınca istifa ettin. Milletimiz samimi olanla samimi olmayanı ayırıyor. Ak Parti’den hakiki nedenlerle istifa etseydi başımın üzerinde yeri olurdu. Makam verilmeyince istifa… Yok, yok olmaz.





'NE GİYİMİ NE DAVRANIŞLARI KÜLTÜRÜMÜZE, GELENEĞİMİZE VE DİNİMİZE UYGUN DEĞİLDİ'

AK Parti tabanı Suat Kılıç nedeniyle Sn. Erdoğan’a çok kızdı. Dar kesim pantolon, İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı. Ne giyimi ne de davranışları kültürümüze, geleneğimize ve dinimize uygun değildi. Hadi giyimi boş ver. Bakanlık yaptığı dönemde gittiği her ilde girmiş olduğu hava, kibir dillere destan. Bu yazıyı yazarken ortalama bir vatandaşın duygularını baz alarak yazıyorum.





Suat Kılıç'ın istifası AKP'ye yakın yazarı mutlu etti: 'İtalyan tarzı takım elbise, çorapsız ayakkabı giyiyordu', 'Havan kime?' - Resim : 1





'YENİDEN REFAH PARTİSİ HATA EDER'

Hayatını Milli Görüş ve Erbakan düşmanlığı üzerine kurgulamış Fetö’cülerle ilgili 17-25 Aralık darbe sürecinde sonra Fetö terör örgütü başının ismini anarak aleyhine kaç tiviti vardır? Milli Görüşçüler onun bakanlığı döneminde hangi görevlere geldiler? Yoksa tasfiye mi oldular? Sn. Fatih Erbakan acaba araştırır mı? Bakanlıkta görev yapan Milli Görüşçülere sorabilir. Hani dedik ya hakkı söyleyeceğiz… Yeniden Refah Partisi kendi kadrolarını oluşturmak yerine küskün ve kırgınlar partisi olmaya başlarsa hata eder.







