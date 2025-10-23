Yandaş yazar Ali Yerlikaya için: 'Emoji bakan'

Yeni Şafak’tan Ersin Çelik ve İsmail Kılıçarslan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı. Yerlikaya’nın ‘Emoji bakan’ olduğunu söyleyip danışmanlığını yapan ismin de ‘araştırılması’ istendi.



AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın televizyon kanalı Tvnet’te, Yenisafak.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Ersin Çelik ve Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı hedef aldı, “emoji bakan” dedi.



Cumhuriyet’in aktardığına göre; Çelik’in, “Sosyal medya algısı bitti, İçişleri Bakanının sosyal medyası da…” ifadelerinin ardından Kılıçarslan, Yerlikaya’nın ‘Emoji bakan’ olarak anıldığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: “Ali Yerlikaya nedir abi? Ali Yerlikaya kocaman bir emojiye dönüştü. Herkes dalga geçiyor, Emoji bakan diye.”



Kılıçarslan, Bakan Yerlikaya’nın danışmanlığını yapan ismin araştırılması gerektiğini söyleyerek “O iletişim profesörünün 28 Şubat’ta neler yaptığını araştıracak yürekli bir Yeni Şafak muhabiri aranıyor Ersin Çelik. Ali Yerlikaya’nın iletişim danışmanı olan adamın 28 Şubat’ta üniversitede tam olarak neler yaptığını araştırıp ortaya koyabilecek yürekli bir muhabir aranıyor” dedi.