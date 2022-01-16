Yandaş yazar Barlas zamları unutturacak(!) formülünü açıkladı

Türkiye 2020 yılında Karadeniz’de doğalgaz bulduğunu açıkladı. Yıllık yaklaşık 50 milyar metreküp doğalgaz tüketen Türkiye’nin 8 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacağı ileri sürülen rezervden doğalgaz çıkarmaya 2023 yılında başlanması planlanıyor. AKP Hükumeti’nin doğalgaz müjdesi sonrası gaz fiyatlarına üst üste gelen zamlar halkın belini bükerken, AKP’ye akın Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas zamların geçici olduğunu savundu.







AKP UMUDUNU BAE VE SUUDLARA BAĞLAMIŞ

Barlas, “İyimseriz” başlıklı yazısında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacağı ziyaretin Türkiye’ye döviz açısından ufuklar açacağını öne sürerek, “BAE Emiri’nin bundan evvelki ziyaretinde 16 milyar dolar yatırım programıyla gelmesi, şubattaki ziyareti hayal ufkundaki rakamlara bağlıyor. Bilmiyorum bu gerçek olur mu? Aynı beklentilerin Suudi Arabistan için de söz konusu olduğu biliniyor. Bu ülkelerle ilişkiler bozulduğu zaman akla gelmeyen kötülükler de devreye giriyor. Mesela, bir kanun kaçağının Birleşik Arap Emirlikleri’ne sığındıktan sonra Türkiye’nin gündemine manevi el bombaları atması, hepimizi şaşırtmıştı. Aynı şekilde Kaşıkçı cinayetinden sonra Suudi Arabistan veliahtının Türkiye’yi karşısına alan politikalar izlemesi de dikkatleri çekmişti” diye yazdı.





BULUNAN DOĞALGAZ AVRUPA’YA BİLE YETER

“Biliyoruz ki taşıma suyla değirmen bir miktar dönüyor” diyen Barlas, “Ekonominin asıl gücü, ülkenin izlediği siyasete ve sahip olduğu potansiyele bağlı. Ama toplum şu anda çekilen sıkıntıların geçici olduğunu bildiği halde Türkiye’nin potansiyeline sığmayan bazı gelişmelere de üzülüyor. Bu sadece petrole ve doğalgaza değil, mesela sigaraya yapılan zamlarla da doğrulanıyor. Bu kısırdöngüden acaba ne zaman çıkacağız? Bulunan doğalgaz kaynaklarının Avrupa’nın bile ihtiyacını karşılayabileceği söyleniyor. Bu enerji kaynakları henüz son kullanıcıya ulaştırılamadı. Bu yüzden geçici de olsa yeni zamları konuşuyoruz.” dedi.



