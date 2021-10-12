Yandaş yazar Barlas'tan tepki çeken yazı

Sabah yazarı Barlas, Millet İttifakı'nı Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'yu işgal eden "itilaf" devletlerine benzeterek, "Bunlar ittifak değil itilaf partileridir" ifadelerini kullandı.







"BAHÇELİ ERDOĞAN'I YALNIZ BIRAKMIYOR" İDDİASI





Türkiye'yi paylaşmak, yıkmak ve zayıflatmak isteyen yabancı ülkeler olduğunu iddia eden Barlas, "Bütün bunları biliyoruz, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi temsil eden isimlerin bunlara verdikleri cevapları da biliyoruz. Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi Devlet Bahçeli'nin bu konuda hiçbir boşluk bırakmadığını da görüyoruz" ifadelerini kullandı.





"FRANSA'YI SEVİYORLAR, YUNANİSTAN'LA FLÖRT EDİYORLAR"





Barlas, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:





"Fakat Türkiye'deki "Millet İtilafı"nın sözcülerinden bu gibi konularda çıt çıkmıyor. Amerika'yı haklı buldukları, Fransa'yı sevdikleri, Yunanistan ile flört ettikleri apaçık ortada. Bu durumda yapılan işe "siyaset" değil "itilafçılık" denmez mi? Yani Kurtuluş Savaşı'nın karanlık günlerindeki kötü aktörlerin, günümüze muhalefet olarak yeniden getirilmesi kabul edilebilir mi?