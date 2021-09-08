Yandaş yazar bile saklayamadı, anket sonuçlarını köşesinden paylaştı!

İyi yönetiliyor diyenler: yüzde 29,5

Kötü yönetiliyor diyenler: Yüzde 30,3

Ne iyi ne kötü diyenler: Yüzde 40,2"

İşsizlik diyenler: Yüzde 40,2

Enflasyon/Hayat pahalılığı diyenler: Yüzde 35,8

Gelir dağılımındaki eşitsizlik diyenler: Yüzde 27,7

Yeni Şafak yazarları Mehmet Acet, Konsensus şirketinin yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Acet, bugünkü köşesinde anketin bin 500 kişi ile 22-30 Ağustos tarihleri arasında tarihleri arasında yapıldığını belirtti.Yeni Şafak yazarının aktardığına göre ankette seçimlerin normal zamanda yapılmasını isteyenlerin yüzdesi 57,4, erken yapılmasını isteyenlerin yüzdesi 42,6 çıktı.Acet, ankette "" şeklindeki soruya verilen yanıtı ilginç bulduğunu söyledi:"Şöyle bir sonuç var orada:Yeni Şafak yazarı anket ile ilgili şunları yazdı:"İlk üçte ekonomiyle ilgili sorunların dillendirildiğini görüyoruz. Anketin Türkiye’nin sorunları ile ilgili bölümüne gelince. İlk üçte ekonomiyle ilgili sorunların dillendirildiğini görüyoruz.Bu verilerin yukarıda aktardığımız erken seçim talebiyle ilgili verilerle çeliştiğini düşünenler olabilir. Ama hayır, öyle bir çelişki yok aslında. Toplumun çoğunluğu, “Ülkenin en önemli güncel sorunu nedir?” sorusuna ekonomi başlığı altına giren cevaplar veriyor ancak, bu sorunların çözümü konusunda muhalefetten çok iktidara güvendiğini dile getiriyor.Önümüzdeki bir yıl içerisinde ihracat, büyüme gibi alanlarda yakalanan güçlü ivme, hayat pahalılığı gibi geniş kitleleri doğrudan etkileyen alanlar için de yakalanabilirse, bu durum yapılacak ilk seçimde iktidar için ciddi avantaj teşkil edecek. Anketlerin diline bakılırsa, millet de işin bu kısmına umut bağlamış durumda galiba."