Yandaş yazar: Bu ayıp bize yeter!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) yandaş baro projesinde 2 bin imza bile toplayamadığını Pelikan Çetesi'nin önde gelen isimlerinden Selman Öğüt itiraf etti.







Şahsi Twitter hesabında İstanbul'da 50 bine yakın avukat olmasına rağmen 2 bin avukatın imzasına ulaşamadıklarını belirten Öğüt, “Baro kuralım dedik, aylardır 2 bin imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter!" dedi.





YANDAŞ SELMAN ÖĞÜT'TEN MANİDAR MESAJ





Öğüt, "Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar? STK'lar ne işe yarar? Soran yok! Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!” ifadelerini kullandı.



