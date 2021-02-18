Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazar dayanamadı: Vatandaşta inanılmaz öfke var kongrelere! /18 Şubat 2021 10:49

Yandaş yazar dayanamadı: Vatandaşta inanılmaz öfke var kongrelere!

Tayyip Erdoğan'ın şehir şehir gezerek kapalı salonlarda kongre düzenlemesi, aylardır kapalı olan işletmelerin sahipleri başta olmak üzere her kesimi rahatsız ediyor.

SHABER3.COM

AKP'li yazarlar dahi bu duruma artık dikkati çekiyor. Habertürk gazetesinin yandaş yazarlarından Sevilay Yılman, "Vatandaş hem ekonomik hem psikolojik olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hal böyleyken, durum buyken. Ülkenin ekonomisine yön veren, yönetenlerin siyaset yapma biçimi anlaşılır gibi değil. Özellikle son günlerde düzenlenen 'lebalep' denilip de övünülen AK Parti kongreleri… Vatandaşta inanılmaz öfke, inanılmaz tepki var bu kongreler nedeniyle." görüşünü savundu. 

Yılman, "Şunu anlamıyorum ben. Eskiden hem Erdoğan hem de kurmayları partisinin politikalarına yön verenler yani. Sokağın sesini duyarlardı. Çok iyi okuma yapıp ona göre rota çizerlerdi. Sanırım o yetilerini kaybettiler hepten.Sokakta ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor veya ne diyor bihaberler. Öyle olmasa çünkü ülke insanı bu kadar zor bir virajdan geçerken ve 'Yandım Allah' diye bağırırken çok da elzem olmayan bu kongrelerini yapmazlardı diye düşünüyorum. Haberleri olsun… Bu rahatlıkları vatandaşı iyice çileden çıkartıyor. Sokaklar lebalep dolu; 'Koyun can derdinde kasap yağ derdinde!' diyenlerle!" ifadesini kullandı. 

Yılman yazısında şunları kaydetti: 

"Naçizane tavsiyem kendilerine… Sokağın sesine yeniden kulak vermeleridir. Ama öyle böyle bir şekilde iktidarın nimetlerinden faydalanıyor diye; 'Ohh her şey yolunda! Güllük gülistanlık bir ortam var!' diyenlerin değil… Sokağın gerçek sahiplerine, gerçek seslere…"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş yazar dayanamadı: Vatandaşta inanılmaz öfke... Sonraki Haber >>

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:48:53