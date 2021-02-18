Yandaş yazar dayanamadı: Vatandaşta inanılmaz öfke var kongrelere!

AKP'li yazarlar dahi bu duruma artık dikkati çekiyor. Habertürk gazetesinin yandaş yazarlarından Sevilay Yılman, "Vatandaş hem ekonomik hem psikolojik olarak gerçekten çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hal böyleyken, durum buyken. Ülkenin ekonomisine yön veren, yönetenlerin siyaset yapma biçimi anlaşılır gibi değil. Özellikle son günlerde düzenlenen 'lebalep' denilip de övünülen AK Parti kongreleri… Vatandaşta inanılmaz öfke, inanılmaz tepki var bu kongreler nedeniyle." görüşünü savundu.





Yılman, "Şunu anlamıyorum ben. Eskiden hem Erdoğan hem de kurmayları partisinin politikalarına yön verenler yani. Sokağın sesini duyarlardı. Çok iyi okuma yapıp ona göre rota çizerlerdi. Sanırım o yetilerini kaybettiler hepten.Sokakta ne oluyor, vatandaş ne düşünüyor veya ne diyor bihaberler. Öyle olmasa çünkü ülke insanı bu kadar zor bir virajdan geçerken ve 'Yandım Allah' diye bağırırken çok da elzem olmayan bu kongrelerini yapmazlardı diye düşünüyorum. Haberleri olsun… Bu rahatlıkları vatandaşı iyice çileden çıkartıyor. Sokaklar lebalep dolu; 'Koyun can derdinde kasap yağ derdinde!' diyenlerle!" ifadesini kullandı.





Yılman yazısında şunları kaydetti:





"Naçizane tavsiyem kendilerine… Sokağın sesine yeniden kulak vermeleridir. Ama öyle böyle bir şekilde iktidarın nimetlerinden faydalanıyor diye; 'Ohh her şey yolunda! Güllük gülistanlık bir ortam var!' diyenlerin değil… Sokağın gerçek sahiplerine, gerçek seslere…"