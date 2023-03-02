Yandaş yazar deprem yalanlarına isyan etti:





Görüntüler sosyal medyada da yer aldı. Programın depremin konuşulduğu bölümünde sunucu Tuncer, iktidarın deprem sonrası çalışmalarına methiyeler dizdi. Tuncer, 10 şehri kapsayan geniş bir alan ve kış mevsimi şartları olmasına rağmen devletin daha ikinci günden itibaren yeterli hakimiyeti kurduğunu söyledi.





Kaplan ise tam da burada söze girerek "Daha yok. Henüz nezaret edemedi. Ne diyorsun mübarek! Daha devlet henüz orada yok hala. Perişan durumda insanlar ya. Orada daha çadır gitmedi ya. Pardon ya. 7 gün oldu 1 hafta oldu daha çadır gitmedi. İnsanlar soğuktan donuyor. İletişim sistemi gitti" sözleriyle itiraz etti.





Duydukları karşısında şaşkınlık yaşayan Tuncer ise durumu kurtarabilmek için zaman zaman öksürdü, araya girmeye çalıştı. Kaplan'a "Felsefi ve derinlikli bir bakışınız var ya, bu böyle somut bakan kafaların algılayamayacağı bir şey. Mesela nerede çadır yok?" diye sordu.





Kaplan ise "Dürüst olalım. Hiçbir yerde yok çadır. Yani yarın gelecek. İşte bugün yarın gitmeye başladı. Burada çok önemli bir şey var. Yani millet, örgütsüz olan millet her yere damlayabiliyor. Ama devlet damlayamıyor. Neden? Bu sorunun cevabını aramamız lazım" diyerek cevap verdi.

Yandaş yazar Yusuf Kaplan, Serdar Tuncer'in MyMecra isimli Youtube kanalındaki programa katıldı. Programda deprem konuşuldu. Ancak yandaş Kaplan'ın sunucu Serdar Tuncer'in iktidar güzellemesi yapan sözlerine itiraz etmesiyle program adeta buz kesti.