Yandaş yazar Enflasyondaki vahameti ‘tek soruyla’ anlattı!

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber’de yayınlanan ‘Canan Barlas ile Gündem Özel’ programında ‘enflasyon’ sorunu ele alındı. Programda hazırlanan grafik ve yapılan yorumlar sosyal medyada gündem oldu. Cemil Barlas, Türkiye’deki enflasyonun geldiği vahim durumu, tek soruyla anlattı!





Ekonomist Prof. Dr. Cemal Zehir, A Haber’de bazı ülkelerdeki enflasyon oranlarına ilişkin 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan veriler paylaştı. ABD’de enflasyonun yüzde 1,4’ten yüzde 7’ye çıktığını anlattı. ÜFE’nin ise 9,8 olduğunu söyledikten sonra, “ÜFE’nin 9,8 olması demek bu enflasyonun daha da yukarı çıkacağı demek. Yüksek maliyetle aldığın malı daha ucuza satamazsın.” dedi.





PROF. DR. ZEHİR, GERÇEĞİN ÜZERİNE NASIL ÖRTTÜ?





Ardından Çin’de TÜFE’nin yüzde 1 civarında olduğunu ancak ÜFE’nin yüzde 11’i artığını anlattı. Çin’de de enflasyonun artmasının beklendiğini söyledi. Ancak aynı çıkarımı Türkiye için yapmamaya özen gösterdi. Zira Türkiye’de TÜİK’in verilerine göre TÜFE yüzde 36,08 iken ÜFE yüzde 79,89! Ancak Zehir, Türkiye’de de önümüzdeki dönemde enflasyonun artacağını söylemediği gibi bu konuyla ilgili tek kelime etmiyor.