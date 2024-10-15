Yandaş yazar Selvi 'kabine toto' listelerinde değişmeyen 4 bakanın adını yazdı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine’de değişiklik olabileceği mesajının ardından hareketlenen kulislerde üç ayrı liste dolaştığını yazdı.







Selvi, bakanlık için ismi geçenleri “Kulislerimin ne kadar sağlam olduğunu bilirsin. Bu kez Kabine’desin. Hayırlı olsun” diye arayanların bile olduğu AKP koridorlarında konuşulanları aktardığı yazısında, “Dünden itibaren ise Kabine listeleri dolaşmaya başladı. Şimdilik üç ayrı liste var. Kimi hızını alamamış Kabine’ye tek bir kadın bakan bile koymamış, ki AK Parti kabinelerinde her zaman bir kadın bakan olur. Kimi Cumhurbaşkanı Erdoğan haricinde ancak birkaç isme yer vermiş. Kabine’nin yüzde 80’ini değiştirmiş” diye aktardı.





Selvi o listelerdeki ortak dört ismin ise Mehmet Şimşek, Hakan Fidan, Yaşar Güler ve Murat Kurum olduğunu yazdı.







Selvi, “Kulislerde dolaşan listeler doğru değil. Bu iş bakan toto ile değil Erdoğan’ın tercihi ile oluyor” notunu düştü.