Yandaş yazar Selvi, Öcalan'ı İmralı'da ziyaret edecek ismi yazdı

“Yeniden bir çözüm süreci mi yaşanacak” sorusu gündemden düşmüyor. Bahçeli'nin Meclis'in açılışında DEM Partililer ile el sıkışması siyasetin en sıcak gündem maddelerinden.







Bahçeli ardından grup toplantısında terör örgütü lideri Öcalan'a çağrıda bulundu, ardından tepkiler yükseldi.





Saray'a en yakın yazarlardan Abdülkadir Selvi, Öcalan ile ilgili flaş bir gelişmeyi duyurdu.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre "Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor" sorusu gündeme geldi. Yazımın sonunda yazacağımı ilk başta ifade edeyim. Yeni bir çözüm süreci gündemde değil" diyen Selvi, İmralı'ya gidecek sürpriz bir ziyaretçiyi duyurdu.





Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





Bahçeli’nin Öcalan’a çağrısıyla birlikte yeni bir sayfa açıldı.





Bahçeli, “Türkiye’ye getirilirken ‘her türlü hizmete hazırım’ diyen terörist başı, buyursun terörün bittiğini, örgütün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin” dedi.





Peki bu konuda bir gelişme var mı? Öcalan’la uzun süredir görüşme yaptırılmıyor. En son kardeşi Mehmet Öcalan 12 Ağustos 2019 tarihinde İmralı’ya giderek Öcalan’la görüşmüştü.





ÖMER ÖCALAN’IN BAŞVURUSU

Öcalan’la görüşmek için ailesinin ve avukatlarının ayrı ayrı yaptıkları başvuru var. Öcalan’ın ailesi adına yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan 14 Ağustos 2024 tarihinde Adalet Bakanlığı’na, “Yeğen olarak 16.08.2024’te sayın Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmek istiyorum” diye başvuruda bulunmuştu.





DEĞERLENDİRİLİYOR

Ömer Öcalan’ın görüşme talebi değerlendiriliyor diye kulağıma geldi. Henüz izin verilip verilmemesi kararı alınmamış. Ama Ömer Öcalan’ın başvurusu değerlendiriliyor. Avukatların görüşmeyi istismar ettiği düşünülüyor. O nedenle avukatların görüşmesine izin verilmesini beklemiyorum ama aile adına Ömer Öcalan’ın görüşmesine izin verilebilir. Tekrar ifade edeyim. Henüz karar verilmiş değil.