Yandaş yazara göre AKP Taliban'dan kaçan herkesi Afganistan'a geri gönderecek

Selvi, Türkiye'nin mülteci politikasının değişeceğini ileri sürdü.







Tayyip Erdoğan'ın Afgan mültecilerle ilgili bir soruya "Herkes şunu bilsin ki, Türkiye yol geçen hanı değildir" yanıtını verdiğini hatırlatan Selvi, bu noktada mülteciler konusunda bir politika değişikliği olduğunu sezdiğini söyledi.





"Ardından Erdoğan’ın, 'Türkiye, Avrupa’nın mülteci ambarı değildir' açıklaması gelince mülteciler konusunda yeni bir yaklaşım, yeni bir anlayış ve yeni bir göç politikasının hazırlanmakta olduğunu fark ettim" ifadesini kullanan Selvi, şöyle devam etti:





"MYK’da mülteci sorunu üzerinden Afganistan’daki yeni yönetim konusu gündeme geliyor. Sadece Afgan mültecilerin geri gönderilebilmesi için dahi, Afganistan’da kurulacak olan hükümetle temas kurulması gerektiğinin altı çiziliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni yönetim kabul ettiği takdirde Afganların tamamının gönderilmesinden' söz ediyor. Bu yeni ve önemli bir yaklaşım.

Ben bunun sadece Afganlarla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Suriyeli mülteciler konusunda da yeni bir yaklaşım söz konusu. Ankara’da kayıtlı olmayan Suriyelerin gönderilmesi kararı yeni politikanın ilk adımını oluşturuyor."





MÜMKÜN MÜ?





Selvi'nin işaret ettiği durum uluslararası kanunlara göre kolay değil. Türkiye'yi de bağlayan uluslararası kanunlara göre iltica eden bir kişi, eğer iltica şartlarını sağlıyorsa kaçtığı ülkesine geri gönderilemiyor.