Yandaş yazara göre Erdoğan...

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin ihale zengini yaptığı Albayrak grubuna ait Yeni Şafak gazetesinde genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdüğü satırlarda adeta kendinden geçti.





Erdoğan'ın Türkiye'de yüzyılların yürüyüşünü başlattığını iddia eden Karagül bugün yayımlanan makalesinde "Erdoğan kimdir?” sorusuna verdiği cevaplarla "pes" dedirtti.





Karagül, Erdoğan için, “Alparslan’dır, Fatih’tir, Yavuz’dur, Abdülhamit’tir, Atatürk’tür. Bugün ne derseniz deyin, büyük tarih yürüyüşü ekseninden baktığınızda, geleceğin tarihi bunu böyle yazacaktır. Biz buradan bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.





18 YILDIR İKTİDARDA, ANCAK BÜTÜN SUÇ DIŞ MİHRAKLARIN!





Karagül, Erdoğan'ın müflis dış politikasını ise yine basmakalıp "dış mihrak" kavramı ile savundu: "O da başarısız olunca Doğu Akdeniz’den kovmaya, Ege’de boğmaya dönük bir planı servis ettiler. Bu çerçevede Arap dünyasında bir “Türkiye karşıtı eksen” oluşturdular. BAE ve İsrail’i bir araya getirdiler. S. Arabistan ve Mısır yönetimlerini o cepheye kattılar. Yakında Bahreyn gibi, Körfez ülkelerini de katacaklar.”





"ATATÜRK’ÜN SAYDIĞI HEDEFLERİ TEK TEK GERÇEKLEŞTİREN EN DEVRİMCİ LİDER"





Karagül gibi bir başka yandaş yazar daha Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı.





AKP'nin medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinin yazarı Şebnem Bursalı ise dünkü makalesinde, şunları dile getirmişti: “Artık özgüven, itibar, yerli ve milli değerler ve yarınlara umut var. 19 yılı anlatırken aslında 200 yıldır sistemli şekilde özgüveni yıkılmak istenilen Türkiye'nin yeniden dirilişini de anlatmak mümkün. Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nda saydığı hedefleri tek tek gerçekleştiren, Cumhuriyetin özünü-ruhunu temsil eden lider olarak Tayyip Erdoğan'a neden devrimci dediğimi anlatabildim mi?”