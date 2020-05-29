Yandaş yazara tokat gibi cevap!

Tiyatrocuların yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında birbirleri ile yardımlaşmak maksadıyla başlattıkları kampanyaya ilişkin "Kenara hiç mi para koymadınız?” diyen Sabah yazarı Mevlüt Tezel'e oyuncu Şevket Çoruh'tan cevap geldi.





Çoruh, "Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz." dedi.





Havuz medyasının amiral gemisi Sabah gazetesinin yazarı Mevlüt Tezel makalesinde, Koronavirüs salgını sebebiyle 17 Mart'ta perde kapatan tiyatroların emekçileri tarafından başlatılan “Tiyatromuz Yaşasın” kampanyasından bahsetti.





"HİÇ Mİ KENARA PARA KOYMADINIZ" CEVABI





Tezel yazısında "Salgından önce özel tiyatrolar altın çağını yaşıyordu, bazı oyunlara 100-150 liraya bilet bulunamıyordu, devlet yine yardım yapsın ama kuzum siz de hiç mi kenara para koymadınız?" ifadelerini kullandı.





Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh yaptığı paylaşımda Tezel'e IBAN'lı göndermede bulundu.





Çoruh, hükûmet tarafından 'Biz Bize Yeteriz' sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına göndermede bulunarak, "Hiç mi kenara para koymadınız. Ülke altın çağını yaşarken halka IBAN gönderiyorsunuz.” dedi.