Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan 2023 seçimleri için sürpriz iddia /20 Ağustos 2020 09:58

Yandaş yazardan 2023 seçimleri için sürpriz iddia

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzunda yer alan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi seçim barajının düşebileceğini belirtti.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim sisteminde değişiklikler yapılabileceğini kaydetti. Selvi, "Görünen o ki 2023’te yüzde 10 barajı olmayacak." düşüncesini dile getirdi. 

Selvi, "Başkanlık sisteminin yüzde 50 artı 1 üzerine inşa edilmesi ittifak sistemini getirdi. Haliyle tüm değerlendirmeleri ittifaklar arasındaki dengeye göre yapıyoruz. Ancak göz ardı ettiğimiz önemli bir nokta var: 2023 seçimlerine bu seçim sistemi ve yüzde 10 barajıyla mı gideceğiz?" ifadelerini kullandı. 

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Selvi, "AK Parti ve MHP, seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde çalışmak üzere ortak bir komisyon kurdu. Ancak Erdoğan ve Bahçeli bu konuda yetkin isimlerin önerilerini de dinliyorlar. Görünen o ki, 2023’te yüzde 10 barajı olmayacak. Yüzde 7 konuşuluyor. Yüzde 5 ihtimali ona göre daha ikinci aşamada geliyor. İttifakla seçime giren partiler için yüzde 10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara yüzde 7 ya da 5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Sadece bu değil. Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2’lik partiler için. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi üzerine odaklanmışken benim sürprizimi de düşünün istedim." değerlendirmesinde bulundu. 
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