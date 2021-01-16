Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan flaş iddia: AKP seçim sistemini kendine göre değiştiriyor ! /16 Ocak 2021 14:29

Yandaş yazardan flaş iddia: AKP seçim sistemini kendine göre değiştiriyor !

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, “Siyasi Partiler Yasası’ndaki Sürpriz” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

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Mahmut Övür yazısında, Siyasi Partiler Yasası'nda değişime gidileceğini öne sürdü. Övür, yapılacak değişiklik ile, parti genel başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirileceğini belirtti.

Övür ayrıca, “Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin zorlaştırılması gibi seçenekler tartışılıyor.” diye belirtti.

Mahmut Övür’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Rahmetli Demirel, siyasetteki sürprizler için ’Turpun büyüğü heybede’ sözünü kullanırdı. Şimdi bu, Millet İttifakı, daha doğrusu CHP için kullanılıyor. Denilen şu: CHP'yi önümüzdeki günlerde sadece Saadet Partisi'nin ittifaktan ayrılması değil bir başka sürpriz daha bekliyor: Siyasi Partiler Yasası'ndaki değişiklik.
Bunun ne anlama geldiğini biraz açalım.

 Hükümetin gündeminde iki önemli yasanın değiştirilmesi var: Seçim ve Siyasi Partiler Yasası.

Seçim yasası başlığı altında, dar veya daraltılmış bölge sistemleri, barajın yüzde 5'e düşürülmesi, hatta ittifak içi baraj getirilmesi ve milletvekillerinin parti değiştirmelerinin zorlaştırılması gibi seçenekler tartışılıyor.

Siyasi Partiler Yasası'nda ise en dikkat çekici hazırlık, parti genel başkanlarının o partinin üyeleri tarafından seçilmesi şartının getirilmesi... Bir dönem Fransız sosyalistleri de bunu önermiş, hatta denemişlerdi. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi de tüzüğünde, parti başkanını parti üyelerinin seçmesini ve iki dönem şartı getiriyor.
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