Yandaş yazardan ilginç iddia: 'Hulusi Akar sülük tedavisi gördü ama hastalığını yazamam'

Yavuz Donat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Düzce Üniversitesi’ndeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde sülük tedavisi gördüğünü yazdı.







“MEMNUN KALMIŞLAR TEŞEKKÜR EDEREK AYRILMIŞLAR”

İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, Düzce seyahatini anlattığı bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:





“Geçtiğimiz haftalarda… Türkiye’nin çok yakından tanıdığı iki isim Düzce’ye gelmişler. Merkezi ziyaret etmişler… Tedavi görmüşler… Sülük tedavisi. Ve… Memnun kalmışlar… ‘Teşekkür ederek’ ayrılmışlar. Kimler mi? Milli Savunma Bakanı emekli Orgeneral Hulusi Akar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu.”





“SÜLÜK EN ÖNEMLİSİ KİRLİ KANI TEMİZLİYOR”

“Okuyucularımız… Haklı olarak, ayrıntı isteyeceklerdir” diyen Yavuz Donat şöyle devam etti:





“Maalesef veremiyoruz… Zira Hasta Hakları Yönetmeliği engel.





Ancak… Vatandaşın bilgi alma hakkı gereğince… İki önemli ismin, sülük tedavisi gördükleri bilgisini paylaşıyoruz.





Nelere iyi gelir?





Uzmanlar ile konuştuk… Sorduk:





– Sülükle tedavi, hangi hastalıklara iyi gelir?





Uzun uzun anlattılar… Nelere iyi geldiğini sıraladılar… Ve dediler ki:





– Kimi unutkanlığı önlemek için sülükten medet umuyor.





– Kimi romatizmal hastalıklar için.





– Kimileri de… Panik atak… Migren… Uçuk… Say say bitmiyor.





– En önemlisi, kirli kanı temizliyor.