Yandaş yazardan İmamoğlu hakkında şok iddia: 'Alternatif teşkilat kuruyor…’

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı’na alternatif olarak bir teşkilat kurma çalışması içinde olduğunu iddia etti.







Selvi, köşe yazısında Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında geçtiği iddia edilen tartışmalara yer verdi:





“Milliyet’te Zafer Şahin ile Sabah’ta Mahmut Övür, Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavgayı yazıyorlar. En son Zafer Şahin, İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na mektup yazarak Kaftancıoğlu ile yüzleştirmek istediği kulisini paylaştı.”





Yazısının devamında “Peki İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kavganın altında ne yatıyor?” diye soran Selvi, şu iddialarını dile getirdi:







Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Belediyesi’nin bünyesinde alternatif bir il teşkilatı kurduğu düşünülüyor. Canan Kaftancıoğlu siyasi yasaklı ama fiili olarak il başkanı. Kaftancıoğlu’nun bir açmazı daha var. Siyasi yasaklı olduğu için milletvekili adayı olamıyor. Kaftancıoğlu görevi güvendiği bir isme bırakıp il teşkilatını perde arkasından yönetmek istiyor.







Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde alternatif il teşkilatı kuruyor. Belediyenin mali gücünü kullandığı için önemli isimleri yanına çekebiliyor. Canan Kaftancıoğlu, il teşkilatında operasyon yapıp Ekrem İmamoğlu’na yakın isimleri görevden alıyor.





Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasında İstanbul İl Yönetimi’ndeki görevden almalar nedeniyle telefonda sert bir tartışma yaşanıyor. Canan Kaftancıoğlu’nun, “Şizofren” dediği İmamoğlu’na ulaştırılıyor. O tartışmadan sonra Ekrem İmamoğlu il başkanlığına baskına geliyor. Canan Kaftancıoğlu, önceden il binasını terk ediyor.





Canan Kaftancıoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kriz giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanan Ekrem İmamoğlu’nun karşısında Canan Kaftancıoğlu’nu destekliyor. Ama İmamoğlu da pes etmeye niyetli değil.