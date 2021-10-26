Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan provokatif yazı /26 Ekim 2021 15:23

Yandaş yazardan provokatif yazı

Star’ın internet sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak 2023 seçimlerinde Türkiye’yi silahsız 15 Temmuz teşebbüsünün beklediğini öne sürdü. Muhalefeti bu teşebbüsün içinde olmakla suçlayan Albayrak, “Bu ülkeyi önemseyen herkes buna hazır olmalı” dedi.

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İktidarın yayın organlarından Star gazetesinde, 2023 seçimlerine ilişkin provokatif bir yazı kaleme alındı.

Gazetenin yazarı ve internet sitesinin genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, 10 büyükelçinin Osman Kavala’yla ilgili yaptığı çağrıyla birlikte ABD Başkanı Joe Biden’ın “Erdoğan’ı, Türkiye’deki muhalefet ile birlikte devirme” sürecini Kavala açıklamasıyla başlattığını öne sürüp, “Bu teşebbüsü, Batı’nın “intihar dalışı” olarak değerlendirmek de mümkündür. Çünkü Türkiye’de vesayet sisteminin çöpe atılmasıyla birlikte Batılı emperyalistler, içeriden operasyon kabiliyetlerini tamamen kaybetmişlerdir. Yani yüzyıllardır kullandıkları uzaktan kumanda cihazlarının, 2018’den bu yana çalışmaz hale gelmesiyle çılgına dönmüşlerdir” diye yazdı.

SEÇİMLERİ SİLAHSIZ 15 TEMMUZ’A BENZETTİ

Yazısına muhalefeti hedef alarak devam edip “O halde kapısını penceresini vesayete karşı sımsıkı kapatan Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmelidir! Yani 2023 seçimlerini mutlaka, vesayet sistemine dönüş sözü verenler kazanmalıdır! Vesayetçi Türkiye’yi arayan Biden öncülüğündeki küresel sömürgecilerle ucuz yolla iktidar arayan Kılıçdaroğlu öncülüğündeki kifayetsiz siyasetçilerin oluşturduğu ittifak, ortak düşmanları olan Erdoğan’dan kurtulmak için daha nice içli-dışlı entrikalara başvuracaktır” diyen Albayrak, 2023 seçimlerini 15 Temmuz'la ilişkilendirerek şu ifadeleri kullandı:

“Anlayacağınız Batılıların, son küstahlıklarından geri adım atmaları kimseyi yanıltmasın. Biden’in de açıkça ilan ettiği gibi; Türkiye’yi 2023’te “silahsız bir 15 Temmuz” teşebbüsü bekliyor. Bu ülkeyi önemseyen herkes buna hazır olmalıdır. Ve maalesef “parlamenter sistem”ciler de aynen “meşrutiyetçi İttihatçılar” gibi emperyalist Amerika’nın saflarında olacak.”

 
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