Yandaş yazardan S-400 itirafı!

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstediğimiz ülkeden istediğimiz sistemi alırız." diyerek Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunmasistemini bir yıldan beri aktif hâle getiremedi.





2,5 milyar dolar ödenen S-400 bataryasının Mürted (15 Temmuz 2016 öncesine kadar ismi Akıncı'ydı) askeri havalimanında hangarda bekletildiğini AKP'ye yandaş yazarlardan biri itiraf etti.





Tek tip medya havuzunun amiral gemisi Sabah gazetesinin Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu bugün yayımlanan makalesinde. "S-400'lerin hangardan çıkarılması, ilk etapta sembolik mesajı ile başkentin çevresinde devreye alınması niçin düşünülmesin?" sorusunu yöneltti.







NATO VE ABD'YE MESAJ VERİLEBİLİRMİŞ!





"Bir asır öncesinden kalan hesaplar bile yeniden görülüyor." diyen Müderrisoğlu'na göre Türkiye, milli güvenliği için tedarik ettiği S-400 gibi alternatif kabiliyetleri belli ölçüde hareketlendirmeli ve böylece NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj vermeli.





Müderrisoğlu, S-400'lerin hangardan çıkarılıp Ankara'da Ayaş ve Elmadağ'da seçilen noktalara konuşlandırılabileceğini belirtti.





MÜEYYİDELER BAŞKAN TRUMP'IN ÖNÜNDE





ABD'de Temsilciler Meclisi ve Senato, NATO üyesi olan Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini iade etmemesi hâlinde Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) çerçevesinde müeyyideye maruz bırakılmasına dair kararı onaylamıştı.





İlk adım olarak Türkiye, radara yakalanmayan yeni nesil F-35 taarruz uçağı projesinden çıkarıldı.





Türkiye'nin ücretini ödediği 4 adet F-35 taarruz uçağı da ABD ordusu tarafından devralınmasına karar verildi. Diğer müeyyideler için yetki Başkan Donald Trump'ta.