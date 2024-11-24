Samanyolu Haber /Gündem / Yandaş yazardan son anket: İşte AKP ve CHP'nin oy oranı! /24 Kasım 2024 16:34

Yandaş yazardan son anket: İşte AKP ve CHP'nin oy oranı!

Yandaş yazar İhsan Aktaş, bugünkü köşesinde Genar Araştırma'nın son anketinde çıkan oy oranlarını paylaştı. Aktaş, CHP'nin oy oranının yüzde 33,4, AKP'nin ise yüzde 32,9 olduğunu yazdı. Aktaş, son ankete göre CHP'nin yükselişinin durduğunu, AKP'nin ise toparlandığını savundu.

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GENAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı ve yandaş Yeni Şafak yazarı İhsan Aktaş, Kasım ayında yapılan seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

"CHP'NİN YÜKSELİŞİ DURDU"
Aktaş, "AK Parti’de toparlanma, CHP’de durağanlık" başlıklı bugünkü yazısında, CHP'nin durağanlık dönemine girdiğini savundu.

AKP'nin ise toparlanma aşamasında olduğunu iddia eden Aktaş, anket sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Genar Türkiye Raporu için her ay düzenli ölçümler yapıyoruz. Üç ay önce yaptığımız ölçümlerde, ilginç bir şekilde CHP oylarının yerel seçimde aldığı oylara yaklaştığını gördük. Bu oran yaklaşık %34 civarındaydı. İlginç bir şekilde AK Parti oylarında büyük oranda kararsızlık eğilimi ortaya çıkmıştı.

Ekim ayı araştırmasında, CHP’nin yükselişi dururken AK Parti’de bir toparlanma başladı. Bazı araştırma firmaları buna benzer sonuçlar açıkladılar.

Kasım ayı araştırmamızda ise iki parti arasındaki oy dengesi başa baş bir duruma geldi:

CHP: %33,4, AKP: %32,9. Bu tabloda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile DEM %9 oranındaki oy durumlarını muhafaza etmektedir."

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