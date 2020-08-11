Samanyolu Haber /Medya / Yandaş yazarın hezeyanı /11 Ağustos 2020 11:33

Yandaş yazarın hezeyanı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) medya havuzundaki gazetelerden biri olan Yeni Akit'in yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, döviz ve altındaki yükselişin müsebbibi olan hükûmeti savunayım derken halkı aşağıladı: "Dar gelirli insanların neyine, altının kaç lira olduğu?"

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Yandaş Yeni Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine mukabil mum gibi erimisine ve altının rekor üstüne rekor kırmasına rağmen hükûmete tek kelime etmedi.

"Affedersiniz beyler.. Çeyrek altın nedir? Yenilir mi, içilir mi? Kahvaltıya oturduğunuz zaman, yiyeceğiniz peynir, içeceğiniz çay, katığınız ekmeğin yerine geçer mi?" soruları ile hedef saptırmaya çalışan Karahasanoğlu, "Zannedersiniz ki toplum sabahtan akşama kadar altın alıp, altın satıyor. Dolar alıp, dolar satıyor. Bize ne kardeşim altının fiyatı artmış ise." ifadelerini kullandı. 

DOLARIN DÜNYADA DEĞER KAYBETTİĞİNİ BİLE BİLE... 

Karahasanoğlu bugün yayımlanan makalesinde, "Kaldı ki, tüm dünyada artıyor, bizde biraz daha fazla artıyor." diyerek okurlarını da yanılttı. 

Doların dünyadaki değerini gösteren Dolar Endeksi son bir ayda 97 seviyesinden 92'ye kadar geriledi. Dolar, euro başta olmak üzere pek çok para birimi karşısında değer kaybediyor. Ancak Türk Lirası karşısında sadece geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kazanan doların 7 aylık artış oranı yüzde 20.

Karahasanoğlu dar gelirlileri de aşağıladı: "Dar gelirli insanların neyine, altının kaç lira olduğu? Günlük ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar, altının peşinden niye gitsinler ki?" 

YANDAŞ YAZARIN ÇEYREK ALTIN İTİRAFI

Karahasanoğlu, AKP'nin henüz iktidarda olmadığı 2002’de asgari ücretle 6 çeyrek altın alınırken, şimdi üç çeyrek altın alındığını da itiraf etti. Cevabını veremediği bu düşüş karşısında ise, "Eeee. Ne yapalım, aç mı kalacağız artık?" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yandaş yazarın hezeyanı Sonraki Haber >>

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

8 yaşındaki engelli çocuğa ters kelepçeyle gözaltı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

Akrobasi uçağı yere çakıldı

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

İşte KHK Mağduru Başkomiser'in yaşadıkları

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Aniden çıkan hortum turistleri şaşırttı

Kameralara takılan ilginç kaza

Kameralara takılan ilginç kaza

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Trump'u basın toplantısından çıkardılar

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Cezalarını dolduran gazeteciler neden serbest bırakılmıyor ?

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Hint Okyanusu'nda çevre felaketi

Bir Yudum Huzur (2)

Bir Yudum Huzur (2)

ABD'de sokak ortasında soygun

ABD'de sokak ortasında soygun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:19:37