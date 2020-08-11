Yandaş yazarın hezeyanı

SAMANYOLUHABER- Yandaş Yeni Akit gazetesinin yazı işleri müdürü Ali Karahasanoğlu, Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine mukabil mum gibi erimisine ve altının rekor üstüne rekor kırmasına rağmen hükûmete tek kelime etmedi.







"Affedersiniz beyler.. Çeyrek altın nedir? Yenilir mi, içilir mi? Kahvaltıya oturduğunuz zaman, yiyeceğiniz peynir, içeceğiniz çay, katığınız ekmeğin yerine geçer mi?" soruları ile hedef saptırmaya çalışan Karahasanoğlu, "Zannedersiniz ki toplum sabahtan akşama kadar altın alıp, altın satıyor. Dolar alıp, dolar satıyor. Bize ne kardeşim altının fiyatı artmış ise." ifadelerini kullandı.





DOLARIN DÜNYADA DEĞER KAYBETTİĞİNİ BİLE BİLE...





Karahasanoğlu bugün yayımlanan makalesinde, "Kaldı ki, tüm dünyada artıyor, bizde biraz daha fazla artıyor." diyerek okurlarını da yanılttı.





Doların dünyadaki değerini gösteren Dolar Endeksi son bir ayda 97 seviyesinden 92'ye kadar geriledi. Dolar, euro başta olmak üzere pek çok para birimi karşısında değer kaybediyor. Ancak Türk Lirası karşısında sadece geçen hafta yüzde 5'e yakın değer kazanan doların 7 aylık artış oranı yüzde 20.





Karahasanoğlu dar gelirlileri de aşağıladı: "Dar gelirli insanların neyine, altının kaç lira olduğu? Günlük ihtiyaçlarını giderme konusunda sıkıntı yaşayan insanlar, altının peşinden niye gitsinler ki?"





YANDAŞ YAZARIN ÇEYREK ALTIN İTİRAFI





Karahasanoğlu, AKP'nin henüz iktidarda olmadığı 2002’de asgari ücretle 6 çeyrek altın alınırken, şimdi üç çeyrek altın alındığını da itiraf etti. Cevabını veremediği bu düşüş karşısında ise, "Eeee. Ne yapalım, aç mı kalacağız artık?" dedi.